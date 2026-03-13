Reforma electoral careció de diálogo: académicos

Un nuevo pacto político necesita, ante todo, capacidad de diálogo; el entendimiento es indispensable en cualquier sociedad democrática funcional. Sin interlocución no hay reforma electoral, pero tampoco pacto, expresó el investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), Diego Valadés Ríos.

“Si lo queremos -acotó-, precisa de una interlocución constructiva, respetuosa, trazando las diferencias, pero no planteándolas como exclusiones”, apuntó Valadés.

Junto con José Woldenberg Karakowsky, Hugo Alejandro Concha Cantú, Jaime Cárdenas Gracia, Rubén Jesús Lara Patrón, Irma Méndez de Hoyos y Blanca Margarita Velázquez Rodríguez, participó en la mesa “La representación política de México en el siglo XXI. ¿Un nuevo pacto político?”, en ocasión del Seminario Universitario “La Reforma Político-Electoral que México requiere”, en la cual dijo que el problema central es que nuestro sistema representativo sigue siendo “un sistema sin efectos”.

“El Congreso mexicano no se da por aludido con relación a los problemas que se presentan en el territorio y en el sistema político mexicano. Por tanto, tenemos que hacer una reforma del sistema representativo mexicano, porque el que tenemos claramente no funciona”. Además, destacó, se vive una crisis nacional del sistema representativo.

Al hacer uso de la palabra, José Woldenberg, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), se refirió a los procedimientos ocurridos en las reformas electorales de 1994, 1996, 2007 y 2024, las cuales se realizaron por consenso.

En los cambios anteriores, el motor fueron las demandas opositoras; hoy la Cámara de Diputados no abrió un espacio para escuchar. “Esta es una reforma del Gobierno para el Gobierno; las diferentes fuerzas políticas deben estar mejor representadas de acuerdo con sus votos”, comentó.

Durante la mesa moderada por Hugo Alejandro Concha Cantú, titular de la Oficina de la Abogacía General de la UNAM, realizada en el auditorio “Pablo González Casanova” de la FCPyS, Jaime Cárdenas Gracia, investigador del IIJ, mencionó que cualquier reforma debe surgir de la voluntad de los ciudadanos.

Respecto a los 200 diputados de representación proporcional que se propone sean elegidos por sufragio directo mediante un sistema de votación por circunscripción, señaló que “no hay una regresión como se ha dicho porque reducirá el poder de las cúpulas partidistas”.

A decir del académico de la Facultad de Derecho (FD), Rubén Jesús Lara Patrón, ninguna propuesta de la sociedad civil quedó integrada al documento final de la propuesta de reforma.

Para la profesora-investigadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Irma Méndez de Hoyos, nuestro país tiene un problema de representación.

Blanca Margarita Velázquez Rodríguez, docente de la FD, compartió que, ante la situación de México con un sistema partidista, el ajuste en materia política electoral debe tener consenso. En ese sentido, puntualizó, no hay condiciones para la reforma electoral.

PT reconoce “inquietud” ante Plan B

El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, dijo que les “inquieta” la ruta del Plan B de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en materia de reforma electoral.

“Estamos discutiendo, estamos analizando porque apenas empezamos ayer la ruta, es lo que nos inquieta y es lo que estamos en reflexión. ¿Cuál es la intención?, si es avanzar en la democracia o se va despanzurrar la democracia, es la clave que hay que resolver”, comentó.

Explicó que no están de acuerdo en la inclusión de las consultas en materia electoral, pero que revisarán todo el proyecto, que será entregado al Congreso el próximo lunes.

Exhiben a diputados que votaron en contra

La ciudad de Oaxaca amaneció con lonas colgadas en al menos ocho puentes peatonales en las que se exhiben las fotos de los legisladores oaxaqueños federales que se abstuvieron o votaron en contra de la reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Los legisladores federales que fueron exhibidos son Alejandro Avilés Álvarez y Raúl Bolaños Cacho Cué, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Margarita García García, Maribel Martínez, Aracely Cruz y Alejandro López Sánchez, del Partido del Trabajo (PT). En las lonas se les señala de “traidores a la patria” y apunta que “no votaron contra la reforma electoral, votaron contra el pueblo”.

No hay vacuna frente a la traición: Claudia

Luego que su propuesta de reforma electoral fue rechazada en la Cámara de Diputados con los votos en contra de la oposición y del PT y Verde, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que en política no hay certeza y expresó que “nadie está vacunado frente a una traición”.

La Mandataria federal recordó que en el pasado proceso electoral, los candidatos a diputados federal de Morena, PT y PVEM firmaron un acuerdo en el que se comprometieron en que apoyarían las propuestas de la 4T, pero señaló, “se vale no estar de acuerdo”.

“Se firmó un acuerdo de todos los candidatos cuando yo era candidata, a diputados de los tres partidos de que se iba a apoyar las propuestas de la 4T, pero bueno, se vale no estar de acuerdo”, apuntó.

“En política, en general, en la vida, no todo es certeza, pero sí hay principios y convicciones. Tú no puedes garantizar que todo ocurra hacia adelante. Es muy difícil. Vean al presidente López Obrador, cuántas veces lo traicionaron. Tenemos que seguir avanzando en no ceder frente a la que uno cree que es indispensable”, dijo.

