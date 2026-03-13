Viernes, 13 de Marzo 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 13 de marzo de 2026

El clima en Cancún para este viernes 13 de marzo determina que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 59%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 14 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Domingo 15 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Lunes 16 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Martes 17 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22

Miércoles 18 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 20

Jueves 19 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 19

Viernes 20 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

