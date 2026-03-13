Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 13 de marzo de 2026

El clima en Cancún para este viernes 13 de marzo determina que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 59%.Sábado 14 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22Domingo 15 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Lunes 16 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Martes 17 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22Miércoles 18 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 20Jueves 19 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 19Viernes 20 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Zapopan