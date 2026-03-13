La Fiscalía del Estado confirmó que el extinto líder del Cártel Nueva Generación, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, tenía una orden de aprehensión vigente por el homicidio del entonces secretario de Turismo de Jalisco, José de Jesús Gallegos Álvarez, asesinado el 9 de marzo de 2013.

“Había una carpeta, desde luego tenía una orden de aprehensión aquí en la Entidad. Tengo entendido que fue por el caso del secretario de Turismo. Seguramente fue participación de autoría intelectual”, señaló Salvador González, fiscal general del Estado de Jalisco.

El asesinato de José de Jesús Gallegos Álvarez ocurrió apenas nueve días después de haber tomado posesión como secretario de Turismo en la administración del ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.

Gallegos Álvarez fue emboscado mientras conducía su camioneta sobre la avenida Acueducto, en la zona de Colinas de San Javier, en Zapopan. Fue perseguido por varios vehículos y atacado con armas de fuego de alto calibre.

Antes de entrar a la política, Gallegos fue empresario del sector inmobiliario y turístico. Fue fundador de la cadena de hoteles Mayan Palace.

Este homicidio fue considerado el “bautizo de fuego” para la administración de Aristóteles Sandoval, quien también fue asesinado la madrugada del 18 de diciembre de 2020 en un ataque ocurrido en el baño del restaurante-bar Distrito 5, ubicado en la zona hotelera de Puerto Vallarta.

En un encuentro con los medios para tratar temas sobre seguridad, autoridades estatales indicaron que, tras el abatimiento de El Mencho, mantendrán alerta y reforzamiento en zonas de riesgo, especialmente en regiones limítrofes con Zacatecas.

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, fue uno de los líderes criminales más poderosos de México y fundador del Cártel Nueva Generación, organización que en la última década se convirtió en uno de los grupos delictivos con mayor presencia y capacidad operativa en el país. Originario de Aguililla, Michoacán, Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en una región marcada por la migración y la presencia histórica del narcotráfico.

Las autoridades mexicanas y estadounidenses lo consideraron durante años uno de los objetivos prioritarios en la lucha contra el narcotráfico. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó de tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada. Incluso ofreció recompensas millonarias por información que condujera a su captura.

Indagarán a policía estatal por nexos con grupo criminal

El Cártel Nueva Generación (CNG) pagó en un mes casi medio millón de pesos (456 mil) a tres corporaciones policíacas de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, entre ellas la Estatal de Caminos, para operar y movilizarse sin problema por la Entidad.

Documentos de la narconómina de El Mencho, en poder del periódico “El Universal”, indican que la Estatal de Caminos recibió 40 mil pesos; Policía Estatal, 400 mil pesos; Policía Vial, 16 mil pesos, en diferentes cantidades y días de diciembre del año pasado.

Una lista denominada “Gastos de Cocula. Semana 1, 2, 3 y 4” refiere entregas de 10 mil pesos a la “Estatal de Caminos”, encabezada por el comisario Óscar Manuel Montaño Íñiguez, los días 3, 10, 17 y 24 de diciembre en dicho municipio de la Región Valle del Estado.

La aparición de corporaciones policíacas de Jalisco en la narconómina de El Mencho, “preocupa y ocupa” a las autoridades estatales, señaló el coordinador estratégico del Gabinete de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada; sin embargo, afirmó que la aparición de los nombres de esas dependencias en los documentos, no quiere decir que forzosamente estén involucradas.

Indicó que las áreas correspondientes de la Secretaría de Seguridad (de la que dependen las tres corporaciones señaladas) hacen constantemente revisiones del personal, pero también debe haber evidencias para poder proceder.

Cronología

2011. Surgimiento del Cártel Nueva Generación. El grupo se da a conocer públicamente tras el hallazgo de 35 cuerpos abandonados en Boca del Río, Veracruz. En ese momento se presenta como “Los Mata Zetas”, marcando su ruptura con el Cártel del Milenio y su entrada violenta al escenario nacional.

2015. Derribo de helicóptero militar El CNG derriba un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana durante un operativo en Villa Purificación, Jalisco. El ataque provoca la muerte de varios militares y policías y desencadena una jornada de bloqueos y vehículos incendiados en distintos municipios.

2016. Ataque a policías en emboscadas en Jalisco. El cártel protagoniza varios ataques contra fuerzas de seguridad en la región Valles y Costa Sur del Estado, consolidando su presencia territorial y mostrando su capacidad de confrontación directa contra autoridades.

2020. Atentado contra el secretario de Seguridad de la CDMX. Un comando armado intenta asesinar a Omar García Harfuch en Paseo de la Reforma. El funcionario sobrevive, pero el ataque deja tres muertos y evidencia la capacidad operativa del CJNG en la capital del país.

2022. Bloqueos y violencia en Jalisco y Guanajuato. El grupo criminal responde a operativos federales con incendios de vehículos, comercios y bloqueos carreteros en múltiples ciudades, en una de las jornadas de violencia coordinada más visibles del país en años recientes.

