Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 13 de marzo de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 13 de marzo prevé que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 23%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Sábado 14 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Domingo 15 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 38 y temperatura mínima de 22Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Martes 17 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 8Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11Jueves 19 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta