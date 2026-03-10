Nuevo ataque de las 'Goteras', así operan en CDMX y cómo prevenirte

Se registró el lunes 9 de marzo un nuevo presunto ataque de las “Goteras” en la Ciudad de México, pues se encontró el cuerpo de un hombre sin vida y a otro herido en una habitación del Hotel Jacarandas situado en avenida Río Consulado 7, en la colonia Atlampa, en la alcaldía de Cuauhtémoc.

En imágenes captadas por una de las cámaras de seguridad del hotel se puede apreciar dos sujetos (las victimas) y tres mujeres, a quienes habrían conocido en un bar en Ecatepec, los cinco entran a una habitación. Los dos hombres fueron drogados y robados, las culpables huyeron. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de la CDMX las están buscando.

LAS GOTERAS ASESINAS

Así entraron a una habitación del hotel Jacarandas en @AlcCuauhtemocMx

Iban con Joshua Ocaña y Carlos R.

Los conocieron en un bar en @Ecatepec

Ahí los drogaron, robaron y huyeron.

Joshua murió. @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX las buscan.



El caso #c4EnAlerta pic.twitter.com/FzVngt3fAR— Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 9, 2026

¿Qué son las “Goteras” y cómo operan?

Las "Goteras" son un grupo delictivo, mayoritariamente integrado por mujeres, que opera en la CDMX y zonas aledañas, cuyo modus operandi consiste en drogar a hombres en bares, antros o mediante aplicaciones de citas para robarles sus pertenencias. Suelen elegir a hombres solos, turistas extranjeros o personas con alto poder adquisitivo.

Suelen utilizar gotas oftálmicas u otras sustancias controladas, como medicamentos para la ansiedad, incluso hay atacantes que usan alucinógenos, estimulantes u otro grupo de drogas psicoactivas que alteran el comportamiento, en las bebidas de sus víctimas para provocarles un sueño profundo o un estado de vulnerabilidad extrema.

Una vez que la víctima se siente mareada o pierde la consciencia, roban sus pertenencias. A veces los llevan a moteles o domicilios. En ocasiones, cuando la dosis de las sustancias que les dan a las víctimas es excesiva, esto les provoca un paro respiratorio, coma o la muerte.

¿Cómo prevenirte de las “Goteras”?

Lo ideal para prevenir un ataque de este grupo delictivo es no salir de fiesta solo, es mejor ir siempre acompañado y avisarles y compartirles a conocidos o familiares que se hayan quedado en casa tu localización, así como también mantenerte en contacto por si se presenta alguna situación critica.

Es recomendable apoyarte de tus acompañantes, nunca dejen solo a quien se ponga muy ebrio, pues puede ser un blanco fácil.

Trata de consumir bebidas las cuales las botellas estén selladas y tú veas cómo las abren, asimismo si llegas a pedir una bebida especial preparada, cuida y revisa la preparación en persona, de preferencia que el bartender sea una persona conocida.

Nunca descuides tu bebida, si detectas un sabor o color extraño deséchala inmediatamente, es posible que haya sido adulterada.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR