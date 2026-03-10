Mejores administraciones municipales, más experiencia y la posibilidad de concretar proyectos de largo plazo son los beneficios que destacó el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, por lo que pidió considerar mantener la reelección por un periodo más para alcaldes en todo el país en la reforma electoral que presentó la Presidenta de México, Claudia Sheinbuam Pardo.

“Es muy importante que se considere en la reforma electoral la reelección de presidentas y presidentes municipales [...]. Veo muy importante que se pueda reconsiderar la reelección por un solo periodo, como se tiene ahora, de presidentas y presidentes municipales”, dijo durante la inauguración del Hospitalito Sur, en Zapopan.

El mandatario estatal explicó que esta obra se conceptualizó cuando era alcalde de Zapopan, desde 2015, al igual que el Centro de Autismo Sur, en la colonia Colinas de la Primavera. Gracias a la reelección, afirmó: “Yo pude hacer muchas cosas en Zapopan gracias a la reelección. El presidente Frangie ha hecho grandes cosas gracias a la reelección”.

“Es un instrumento de la democracia que ayuda a generar mejores gobiernos. Repito, sólo hablo de la parte de presidentas y presidentes municipales, sólo por un periodo, quitando toda la parte de nepotismo”, añadió Lemus Navarro.

El Gobernador señaló que durante la gira de la Presidenta por Jalisco le expresó esta petición, además de que se mostró a favor de eliminar el nepotismo de los cargos de elección popular. Pidió que se considere la reelección sólo para alcaldes; para los legisladores, locales y federales, dijo estar de acuerdo con la prohibición de volver a postularse por un segundo periodo consecutivo.

¿En qué consiste la propuesta que presentó Sheibaum?

La propuesta de reforma electoral presentada por la Presidenta Sheinbuam Pardo contempla que para los cargos de elección popular, como diputados y alcaldes, no se podrán acceder a un segundo periodo de forma consecutiva a partir de 2030.

La iniciativa presidencial ha enfrentado resistencia de los aliados de Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, sobre todo en la prohibición del nepotismo en cargos públicos.

EE