Reaparece Inzunza con reflexión de Manuel Altamirano en medio de acusaciones de EU

El senador de Sinaloa por Morena, Enrique Inzunza Cázarez, reapareció en redes sociales después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) compartiera comunicaciones con Estados Unidos acerca de las acusaciones contra él y otros nueve funcionarios debido a posibles nexos con el crimen organizado, narcotráfico y posesión de armas de fuego.

Además, su reaparición se da luego de la reavivación de la captura del narcotraficante y cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada.

Por medio de X, compartió una fotografía dentro de una cabaña, sonriente, sosteniendo un libro de Ignacio Manuel Altamirano y con un escudo nacional encima de un librero . Dijo que cada página de la historia de México es una lección de civismo.

"Un día como hoy, hace 165 años, Ignacio Manuel Altamirano pronunciaba ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, su discurso ‘Contra la amnistía’, una de las más altas piezas de la oratoria nacional".

Cada página de la historia de México es una lección de civismo.



Un día como hoy, hace 165 años, Ignacio Manuel Altamirano pronunciaba ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, su discurso “Contra la amnistía”, una de las más altas piezas de la oratoria nacional.… pic.twitter.com/FcPfW2Tedi— Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) July 10, 2026

"De origen indígena y humildísimo, como Juárez, de quien frecuentemente discrepó, cuál es el sino de los hombres de ideales férreos que no transigen", escribió el legislador morenista.

Citó a Altamirano y a Juárez, y dijo que en los dos próceres indígenas de la Reforma, podemos ver cristalizada una de las promesas más valiosas del republicanismo:

"Que desde la condición más humilde es posible alzarse sobre los arrogantes y los poderosos, y hacer triunfar la causa del bienestar del pueblo por encima de la arbitrariedad, el abuso y el dinero representado por la derecha y el conservadurismo. Entonces y ahora", finalizó.

JM