¿Habrá tormenta negra en México? Esto significa realmente el fenómeno

En los últimos días, el término "tormenta negra" se volvió tendencia en redes sociales luego de que diversos mapas meteorológicos mostraran amplias zonas del país con pronósticos de lluvias intensas. Sin embargo, aunque la expresión generó preocupación entre miles de usuarios, las autoridades meteorológicas aclararon que no se trata de una categoría oficial utilizada en México.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el país mantiene su propio sistema de clasificación para las lluvias, basado en la cantidad de precipitación esperada y en los niveles de alerta emitidos por Protección Civil, por lo que el concepto de "tormenta negra" no forma parte de los avisos oficiales.

Aun así, el pronóstico sí contempla lluvias de gran intensidad en varias entidades debido al paso de la onda tropical número 16, fenómeno que continuará favoreciendo tormentas eléctricas, caída de granizo y posibles inundaciones en distintas regiones del país.

¿Qué es una "tormenta negra" y por qué se hizo viral?

El término "black rainstorm" o "tormenta negra" tiene su origen en algunos países de Asia, especialmente en Hong Kong, donde representa el nivel máximo de alerta por lluvias extremas.

Cuando las autoridades meteorológicas activan esta advertencia, significa que se esperan precipitaciones capaces de provocar inundaciones repentinas, desbordamiento de ríos, deslaves y afectaciones importantes a la movilidad en muy poco tiempo.

En México, en cambio, la expresión suele utilizarse únicamente de forma coloquial para describir cielos muy oscuros y lluvias persistentes, pero no implica la emisión de una alerta especial por parte de las autoridades.

La viralización del término ocurrió principalmente por publicaciones en redes sociales que utilizaron mapas con colores oscuros para representar lluvias intensas, lo que llevó a muchos usuarios a pensar que existía una nueva categoría meteorológica.

¿Qué Estados esperan las lluvias más intensas?

Según el pronóstico del SMN, los mayores acumulados de lluvia se esperan en:

Veracruz

Nayarit

Tlaxcala

Puebla

Hidalgo

En estas entidades podrían registrarse lluvias torrenciales, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Asimismo, estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Zacatecas y Durango también esperan precipitaciones intensas durante las próximas horas, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Así clasifica México la intensidad de las lluvias

A diferencia de otros países, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) clasifica las precipitaciones según la cantidad de agua acumulada:

Lluvias fuertes : entre 25 y 50 milímetros.

: entre 25 y 50 milímetros. Lluvias muy fuertes : de 50 a 75 milímetros.

: de 50 a 75 milímetros. Lluvias intensas : entre 75 y 150 milímetros.

: entre 75 y 150 milímetros. Lluvias torrenciales: más de 150 milímetros.

Esta clasificación permite a Protección Civil evaluar el riesgo de inundaciones, deslaves o crecidas de ríos y emitir las recomendaciones correspondientes.

¿Qué significan las alertas de Protección Civil?

Además de medir la intensidad de la lluvia, Protección Civil utiliza un sistema de colores para comunicar el nivel de riesgo a la población . La alerta verde corresponde a lluvias ligeras con riesgo bajo, mientras que la amarilla advierte sobre posibles encharcamientos y afectaciones menores.

Cuando se activa la alerta naranja, existe mayor probabilidad de inundaciones urbanas, caída de ramas o interrupciones en la circulación vehicular.

Las alertas roja y púrpura representan los niveles de mayor peligro. En estos casos pueden registrarse deslaves, desbordamientos de ríos, caída de árboles y daños importantes a viviendas e infraestructura, por lo que las autoridades pueden recomendar evacuaciones preventivas.

¿Qué hacer ante lluvias intensas?

Ante el pronóstico de precipitaciones fuertes, especialistas recomiendan evitar cruzar calles inundadas, mantenerse alejado de ríos, arroyos y laderas inestables, además de consultar únicamente la información emitida por el SMN y Protección Civil.

También es aconsejable preparar una mochila de emergencia, mantener limpios desagües y coladeras cercanas al hogar y evitar difundir información no verificada que pueda generar alarma entre la población.

Aunque el término "tormenta negra" ha despertado inquietud en redes sociales, las autoridades reiteran que México no utiliza esa clasificación meteorológica. Lo verdaderamente importante es seguir los avisos oficiales sobre lluvias intensas y atender las recomendaciones de Protección Civil para reducir riesgos durante la temporada de precipitaciones

TG