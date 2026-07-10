Medio Maratón de CDMX 2026: horarios, ruta, fecha y más detalles

El Medio Maratón de la Ciudad de México tendrá lugar este domingo 12 de julio con la participación de 30 mil corredores que se sumarán a la edición 2026.

¿Dónde recoger tu kit para el Medio Maratón de la CDMX?

La entrega de kits para los participantes será en el salón Maya I y II del World Trade Center, y estará abierta este viernes 10 de julio hasta las 20:00 horas y el sábado 11 de julio, desde las 8:00 a. m. hasta las 16:00 horas.

Recuerda que los kits se deben recoger en persona y es necesario presentar una identificación oficial.

Ruta y horarios del Medio Maratón de la CDMX

De acuerdo con la información oficial del evento, el acceso a bloques será a partir de las 5:30 de la mañana y estarán distribuidos sobre avenida Juárez y Eje Central, en la Alameda Central.

Este año, el Medio Maratón conectará algunos de los lugares más emblemáticos de la CDMX, desde la Alameda Central, frente al Hemiciclo a Juárez , desde donde saldrán los competidores, y pasará por la Plaza de la República, el Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, la tercera sección del Bosque de Chapultepec y regresa por el Paseo de la Reforma hasta el Ángel de la Independencia , donde concluye el recorrido.

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Las salidas serán conforme a los siguientes horarios:

El bloque de silla de ruedas y discapacidad visual a las 5:55 horas.

Élite a las 6:00 horas.

Adizero a las 6:05 horas.

JM