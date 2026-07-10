México reafirma su solidaridad con Venezuela tras terremotos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el 10 de julio de 2026 en Zumpango, Estado de México, la ceremonia de reconocimiento al agrupamiento "Yumare" de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Esta distinción fue otorgada por la destacada labor de apoyo humanitario brindada en Venezuela, luego de los terremotos registrados el 24 de junio de este año. La mandataria resaltó la esencia solidaria de México en momentos de adversidad.

Desde la Plataforma del Centro Estratégico Militar de Acopio, la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas afirmó que la participación de "Yumare" demostró el verdadero rostro de un México solidario y humanista.

"Ustedes mostraron el verdadero rostro de México, un México solidario, fraterno y profundamente humanista", expresó la presidenta Sheinbaum en su discurso, destacando el valor de cada vida.

El agrupamiento "Yumare", compuesto por 264 elementos y 18 binomios canófilos, realizó el rescate de dos personas y dos canes. Además, logró la recuperación de 92 cuerpos . Su misión incluyó la provisión de dos mil 59 consultas médicas, aliviando las necesidades sanitarias de la población afectada.

Reconocimiento y cooperación internacional

Durante la ceremonia, la Presidenta Sheinbaum entregó condecoraciones por valor heroico, mérito y distinción militar. Subrayó que servir a la patria implica también servir a la humanidad, destacando la esperanza que la misión de "Yumare" llevó al pueblo venezolano, fortaleciendo los lazos de cooperación entre ambas naciones.

El comandante del Agrupamiento Yumare entregó a la mandataria mexicana una carta de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez. En ella, se agradece el apoyo mexicano y se otorgó la presea "Héroe de Venezuela de primera clase", el máximo reconocimiento de ese país por la ayuda humanitaria brindada.

Detalles de la asistencia y futuro intercambio

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, informó que México ha enviado ayuda humanitaria en 98 ocasiones a 30 países desde 1996. Para Venezuela, se movilizaron más de 70 toneladas de despensas e insumos, distribuidos mediante ocho vuelos y dos buques de la Secretaría de Marina (Semar).

La asistencia incluyó la distribución de más de 13 toneladas de medicamentos y la realización de una cirugía de emergencia a un militar venezolano en un quirófano móvil. Se entregaron ocho plantas de luz industriales para cubrir una superficie de cinco mil metros cuadrados cada una, apoyando la infraestructura afectada.

La embajadora de Venezuela en México, Stella Marina Lugo Betancourt, agradeció la respuesta inmediata de México. Además, anunció la integración de "Laika", una cachorra pastor belga de seis meses, al Ejército Mexicano. México capacitará a dos miembros de Protección Civil de Venezuela junto a sus canes "Sol" y "Sara".

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NG