Este jueves durante "La Mañanera", la Presidenta Claudia Sheinbaum no ofreció detalles acerca de la nueva orden de aprehensión que se giró en contra de Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo ; sin embargo, advirtió que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene información al respecto, misma que ella no puede revelar.

" Tiene que informarlo la Fiscalía, es un tema de la fiscalía y tienen que informar, pero sí tenemos información, pero a quien le corresponde informarlo es a la fiscalía ", detalló desde Palacio Nacional al ser cuestionada sobre si también se encuentra prófugo de la justicia.

En días recientes la FGR, a través de un juez de control, Octavio Alarcón Terrón, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Querétaro , giró una nueva orden de aprehensión contra Rocha Cantú, investigado por su complicidad en una organización criminal dedicada al robo de hidrocarburo y tráfico de armas en México.

Rocha Cantú es buscado por la justicia

La FGR obtuvo en noviembre pasado la anulación del criterio de oportunidad que le habían concedido al empresario Raúl Rocha Cantú .

De acuerdo con la orden de aprehensión, Rocha Cantú fue requerido en varias ocasiones ante la FEMDO para que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaran entrevista formal y así obtener datos que abonaran a la investigación.

No obstante, el empresario se negó a acudir a las instalaciones y solicitó que su comparecencia se realizara por el método de videoconferencia, indicando que su seguridad personal había sido vulnerada.

El 15 de diciembre de este año, Octavio Alarcón Terrón, giró nuevamente la orden de aprehensión por delincuencia organizada, en la modalidad de los delitos de tráfico de armas e hidrocarburos .

Con información de SUN.

