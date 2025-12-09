A pocos días del 12 de diciembre, día en que se celebra a la Virgen de Guadalupe, miles de mexicanos de fe católica, provenientes de diferentes partes de la república, se preparan para peregrinar rumbo a la Basílica de Guadalupe.

No obstante, es importante tomar en cuenta que realizar este recorrido no es gratis , sobre todo para aquellos que vienen desde estados muy retirados del centro del país. Por ello, a continuación te detallamos cuánto gasta un peregrino al visitar a la Virgen.

¿Cuánto gasta un peregrino en visitar la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre?

Según las estimaciones realizadas por las autoridades capitalinas, se espera una afluencia de hasta 13 millones de devotos en la Basílica de la Virgen , entre el 8 al 12 de diciembre.

Por su parte, de acuerdo con los datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO-CDMX), cada peregrino gastará ente 260 y mil 800 pesos.

Los mayores consumos de los peregrinos durante estas fechas, pueden ser los siguientes:

Alimentos preparados

Florerías

Establecimientos de comida rápida

Minisúper

Tiendas de abarrotes

Artículos religiosos

Artesanías

Hospedaje

Transporte público y privado

Las peregrinaciones de este 2025 impulsarán una derrama económica de al rededor de mil 724 millones de pesos, siendo un 5.9% más que el año pasado.

¿Por qué se visita la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre?

La Basílica de Guadalupe es el segundo centro católico más visitado en todo el mundo , solo después de la Basílica de San Pedro el Roma.

Los creyentes visitan la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre, debido a que se conmemora la última y más importante aparición de la Virgen María a San Juan Diego, en el Cerro del Tepeyac en el año de 1531. En esa visita, la Virgen le pidió un templo como señal milagrosa, e hizo aparecer su imagen en la tilma de Juan Diego, convirtiéndose en la patrona de México y un símbolo de fe e identidad nacional , atrayendo a millones de peregrinos anualmente.

El 12 de diciembre marca la fecha en que se consolidó el mensaje guadalupano y la imagen sagrada, siendo un día de gran fervor para los católicos mexicanos. Por esta razón es que miles de mexicanos y creyentes de todo el mundo, acuden en estas fechas a visitar la Basílica. Algunos lo hacen especialmente para pedirle milagro a la Virgen y cantarle las mañanitas en su día.

