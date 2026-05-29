El comisionado general de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, nacido en 1971, ejerció la investigación por espacio de más de 30 años hasta que en 2023 promovió su jubilación.

¿Qué trayectoria tuvo Marco Almanza en Sinaloa?

Con estudios de maestría y doctorado en la rama del Derecho, dentro de su carrera como agente investigador Almanza fue designado en el 2011 como coordinador de la Unidad de Delitos Patrimoniales, cargo que mantuvo por espacio de seis años.

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En el inicio del sexenio posterior, en el 2017, el entonces fiscal general de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, lo nombró encargado de la Policía de Investigación en sustitución de Vladimiro Salazar López.

Dos años después, Almanza Avilés recibió el nombramiento de Comisario General de la Policía de Investigación, donde se mantuvo por espacio de cuatro años, hasta alcanzar su jubilación con más de 30 años de servicio en la corporación.

Marco Antonio Almanza dijo hace unos días que no se entregaría a Estados Unidos

Solo hace tres días, Marco Antonio Almanza afirmó que no tenía por qué entregarse a las autoridades de los Estados Unidos ni servir como testigo protegido, ya que tiene una carrera y la conciencia tranquila por lo que está dando la cara.

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El exjefe policiaco que atendió el citatorio que le envió la Fiscalía General de la República señaló que, al enterarse de las acusaciones en su contra, envió un oficio para notificar su domicilio para recibir cualquier documentación, ya que se siente tranquilo.

Almanza Avilés externó que le causó sorpresa las imputaciones de las autoridades de los Estados Unidos en el sentido de tener relación con un grupo delictivo, cuando a lo largo de su carrera profesional como investigación nunca tuvo un cuestionamiento y en forma reciente ha efectuado viajes a la Unión Americana.

Al responder cuestionamientos de periodista, afirmó: "No tengo seguridad asignada y mucha gente me ve en el Jardín Botánico, donde salgo a realizar ejercicio".

JM