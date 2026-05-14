Quién es Juan Carlos Carpio, el nuevo director general de Pemex anunciado por Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que Juan Carlos Carpio Fragoso será el nuevo director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) tras recibir la renuncia de Víctor Rodríguez Padilla, quien ocupó el puesto un año y medio.En su lugar, designó a Juan Carlos Carpio Fragoso como nuevo titular de dicha empresa del estado, un anuncio que llamó la atención a nivel nacional en tan sólo unas horas.De acuerdo con una declaración patrimonial, es licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en gerencia pública por parte del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE). Al menos desde 2007 ha ocupado diferentes cargos en la administración pública. Algunos de ellos son: En su anuncio, Sheinbaum agregó que las actividades de Pemex estarán destinadas a fortalecer a dicha empresa del Estado mexicano y a la soberanía energética. Por su parte, Rodríguez Padilla regresará a la academia donde era docente en la Facultad de Ingeniería de la UNAM."Cuando gané la Presidencia, le dije a Víctor 'quiero pedirte un favor: Ven, ayúdame en Pemex'. 'Sí, sí te ayudo, pero con una condición, solamente un año y medio' ", contó la Mandataria federal.Durante su designación al frente de Petróleos Mexicanos, donde se desempeñaba como Director Corporativo de Finanzas, Juan Carlos Carpio agradeció a Sheinbaum por su confianza."Es un honor formar parte de este gran equipo y ahora al frente de esta nueva responsabilidad al frente de Petróleos Mexicanos. Le reitero mi compromiso con usted, con el proyecto de transformación que encabeza con el pueblo de México y, de manera especial, con las y los trabajadores de esta gran empresa", afirmó.JM