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Quién es Juan Carlos Carpio, el nuevo director general de Pemex anunciado por Sheinbaum

Juan Carlos Carpio le agradeció a la Presidenta por su confianza durante el anuncio oficial

Por: SUN .

Juan Carlos Carpio ha ocupado desde el 2007 varios cargos en la administración pública mexicana. ESPECIAL

Juan Carlos Carpio ha ocupado desde el 2007 varios cargos en la administración pública mexicana. ESPECIAL

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que Juan Carlos Carpio Fragoso será el nuevo director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) tras recibir la renuncia de Víctor Rodríguez Padilla, quien ocupó el puesto un año y medio.

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En su lugar, designó a Juan Carlos Carpio Fragoso como nuevo titular de dicha empresa del estado, un anuncio que llamó la atención a nivel nacional en tan sólo unas horas.

¿Quién es Juan Carlos Carpio Fragoso y en dónde trabajó antes de llegar a Pemex?

De acuerdo con una declaración patrimonial, es licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en gerencia pública por parte del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE).

     

Al menos desde 2007 ha ocupado diferentes cargos en la administración pública. Algunos de ellos son:

  • Subdirector de Control de Ingresos en la Secretaría de Finanzas del 1 de febrero al 30 de abril de 2007.
  • Director de Ingresos en la Secretaría de Finanzas del 1 de mayo de 2007 al 31 de enero de 2008.
  • Director de Operación de Fondos y Valores en la Secretaría de Finanzas del 1 de febrero de 2008 al 31 de enero de 2013.
  • Director de Concentración y Control de Fondos del 1 de febrero de 2013 al 31 de enero de 2014.
  • Director de Análisis Estratégico en el Centro de Atención a Emergencias del 1 de febrero de 2014 al 4 de diciembre de 2018.
     

En su anuncio, Sheinbaum agregó que las actividades de Pemex estarán destinadas a fortalecer a dicha empresa del Estado mexicano y a la soberanía energética. Por su parte, Rodríguez Padilla regresará a la academia donde era docente en la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

"Cuando gané la Presidencia, le dije a Víctor 'quiero pedirte un favor: Ven, ayúdame en Pemex'. 'Sí, sí te ayudo, pero con una condición, solamente un año y medio' ", contó la Mandataria federal.

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Durante su designación al frente de Petróleos Mexicanos, donde se desempeñaba como Director Corporativo de Finanzas, Juan Carlos Carpio agradeció a Sheinbaum por su confianza.

"Es un honor formar parte de este gran equipo y ahora al frente de esta nueva responsabilidad al frente de Petróleos Mexicanos. Le reitero mi compromiso con usted, con el proyecto de transformación que encabeza con el pueblo de México y, de manera especial, con las y los trabajadores de esta gran empresa", afirmó.

JM

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