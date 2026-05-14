Farmacias Similares regalará dinero a quienes tengan tatuado al Dr. Simi

Farmacias Similares lanzó una peculiar promoción dirigida a los llamados “Similovers”: quienes tengan un tatuaje del icónico Dr. Simi podrán recibir 800 pesos en efectivo.

La dinámica fue anunciada por Víctor González Herrera, CEO de la empresa, a través de redes sociales, donde confirmó que la campaña arrancará oficialmente el próximo 1 de junio .

“Para todos los #Similovers. A partir del 1 de junio”, publicó el directivo en sus plataformas digitales.

Promoción limitada a 10 mil personas

De acuerdo con el anuncio, el beneficio estará disponible únicamente para las primeras 10 mil personas que participen y cumplan con los requisitos establecidos por la empresa.

Aunque todavía no se han revelado todos los detalles operativos, la compañía adelantó que los términos y condiciones podrán consultarse directamente en la página oficial de Farmacias Similares.

La noticia rápidamente se viralizó en redes sociales, donde usuarios compartieron fotografías de tatuajes inspirados en el popular personaje de bata blanca y bigote, convertido ya en uno de los íconos más reconocidos de la cultura popular mexicana.

El Doctor Simi, un fenómeno viral

Durante los últimos años, el Dr. Simi ha trascendido la publicidad tradicional de farmacias para convertirse en fenómeno viral, especialmente por los peluches que fans lanzan a artistas nacionales e internacionales durante conciertos.

La campaña busca fortalecer la conexión con sus seguidores más fieles y aprovechar el impacto que la imagen del personaje mantiene entre distintas generaciones.

Hasta ahora, la empresa no ha detallado si el tatuaje deberá cumplir características específicas o si será necesario realizar algún registro previo para obtener el incentivo económico.

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Expansión internacional de la marca Dr. Simi en Japón

El impacto del Dr. Simi ha rebasado las fronteras mexicanas, consolidándose como un emblema internacional en constante expansión.

Apenas el mes pasado, en abril de 2026, la marca inauguró una tienda temporal en Shibuya, Japón, ofreciendo productos exclusivos.

Víctor González Herrera explicó que este proyecto busca entender al público japonés y establecer alianzas en la región, demostrando que el personaje es un modelo de atención accesible y una figura vinculada a iniciativas de inclusión a nivel global.

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