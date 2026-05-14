Sheinbaum anuncia que Víctor Rodríguez deja la dirección de Pemex

La Presidenta de Claudia Sheinbaum confirmó la salida de Víctor Rodríguez Padilla de la dirección general de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y anunció que Juan Carlos Carpio Fragoso asumirá el cargo como nuevo titular de la empresa estatal.

Durante un mensaje desde Palacio Nacional, acompañada por la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, la mandataria señaló que la decisión ya había sido acordada previamente con Rodríguez Padilla desde el inicio de su administración.

El nuevo encargado de Pemex se desempeñaba como director de Finanzas de la petrolera y ahora encabezará la empresa en medio de los ajustes impulsados por el Gobierno federal en materia energética.

La mandataria federal explicó que su relación con Víctor Rodríguez Padilla se remonta a la etapa universitaria, cuando coincidieron en la Universidad Nacional Autónoma de México estudiando la licenciatura en Física y más tarde especializándose en temas de energía. También reconoció la experiencia y preparación académica del ahora exdirector de Petróleos Mexicanos, cuya labor calificó como destacada durante el tiempo que estuvo al frente de la empresa.

“Hoy les quiero anunciar que Víctor deja la dirección de Pemex, porque fue el compromiso que yo hice con él”, señaló.

Asimismo, Claudia Sheinbaum detalló que Rodríguez Padilla permanecerá dentro del sector energético nacional, ahora al frente del Instituto de Electricidad y Energías Limpias, organismo desde el que seguirá participando en proyectos y estrategias relacionadas con la política energética del país.

Sheinbaum eligió a Juan Carlos Carpio Fragoso, colaborador cercano que la ha acompañado desde su administración en la Ciudad de México y que recientemente estaba a cargo del área financiera de la petrolera.

La mandataria destacó que Carpio Fragoso cuenta con experiencia dentro de la empresa y conocimiento de los planes estratégicos que actualmente se desarrollan en Pemex.

“Es un hombre honesto, y lleva ya un año y medio trabajando en Pemex; conoce todos los proyectos. Decidí nombrarlo director de Petróleos Mexicanos”, afirmó.

MF