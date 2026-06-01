Los 5 ciberdelitos más denunciados este 2026 en CDMX

Durante los primeros cinco meses del año, la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México recibió alrededor de 9 mil reportes vinculados con delitos en medios digitales. Entre los incidentes más frecuentes destacan la extorsión, el fraude en línea y el acoso cibernético.

¿Cuáles son los delitos que más se ha denunciado este año?

Según información de la dependencia, la extorsión fue el delito con mayor número de denuncias, al acumular tres mil 43 casos. Las investigaciones señalan que los responsables recurren principalmente a llamadas telefónicas y mensajes relacionados con aplicaciones de préstamos, en los que prometen acceso rápido a dinero, beneficios económicos y procesos sencillos con el propósito de engañar a las personas y obtener algún beneficio ilícito.

En segundo lugar, está el fraude digital, con dos mil 759 reportes. La SSC indicó que este delito se comete principalmente a través de redes sociales y sitios web falsos, donde los ciberdelincuentes realizan falsas compras y ventas de productos y servicios o crean páginas apócrifas de sitios oficiales.

El tercer lugar es para el acoso cibernético, con más de mil 180 incidentes registrados. Según la SSC, este tipo de agresiones se manifiesta mediante comentarios ofensivos en publicaciones de redes sociales, así como mensajes directos enviados con la intención de intimidar, hostigar o incomodar a otras personas, frecuentemente desde perfiles anónimos.

Según el reporte de la Policía Cibernética el cuarto delito, con mil 179 reportes, son los ataques de fuerza bruta, modalidad relacionada con el robo de cuentas y accesos no autorizados a aplicaciones de mensajería y perfiles vinculados a motores de búsqueda.

En quinto lugar, con 807 denuncias, es por amenazas digitales y suplantación de identidad, delitos que afectan la privacidad y seguridad de las personas usuarias de plataformas digitales.

Ante este panorama, la SSC reiteró el llamado a la ciudadanía para mantenerse alerta al navegar en internet, evitar compartir información personal con desconocidos y verificar la autenticidad de sitios web y perfiles antes de realizar transacciones o proporcionar datos sensibles.

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KR