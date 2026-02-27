A partir del 1 de marzo de 2026, trabajadores del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) entrarían en paro para denunciar la precarización laboral, ausencia de contratos y falta de pago. La decisión se habría dado luego de que trabajadores de ambas instituciones dirigieran reclamos a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El pasado 23 de febrero, personal del Imcine difundió un comunicado en el que se señalaba que la mayoría de los trabajadores de la institución se encontraban sin contratos formales, luego de que la relación laboral concluyera el 31 de diciembre de 2025, por lo que las jornadas posteriores a esta fecha, los trabajadores operan y operaron sin respaldo legal y sin recibir retribución correspondiente.

En el mismo texto se señaló que la problemática afectaba a la totalidad de las sedes del Imcine, al que también se le denuncia por sostener un esquema de contratación irregular, ofrecer sueldos insuficientes y sin prestaciones sociales.

Las condiciones descritas por los trabajadores incluyen periodos prolongados sin contrato ni salario, múltiples contratos anuales que impiden la generación de antigüedad y niegan derechos laborales, parte de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Por otro lado, 46 docentes del CCC, agrupados en la Coalición de Trabajadores Académicos, se unieron al reclamo público, al denunciar condiciones similares.

El paro anunciado para el domingo 1 de marzo contempla la suspensión total de actividades por personal de ambos institutos hasta que se garantice la seguridad salarial, la regularización de los contratos y la instalación de mesas de diálogo para atender las demandas.

La situación se suma a las protestas laborales iniciadas por trabajadores de la Cineteca Nacional hace unas semanas.

