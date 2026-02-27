Este 27 de febrero, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó desde sus redes sociales la detención de nueve integrantes del Cártel del Golfo, en un operativo llevado a cabo en el Ejido Sandoval, en Matamoros, Tamaulipas.

Las acciones fueron realizadas por elementos pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Fuerza Aérea Mexicana, en conjunto con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y agentes de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo).

Harfuch reporta las detenciones desde sus redes sociales. X / @OHarfuch

Entre los detenidos se encuentra Antonio Guadalupe "N", presunto jefe de la Operativa Ranger, célula delictiva relacionada con la facción Ciclones del Cartel del Golfo, señalado por extorsión, secuestro, tráfico de armas, personas y drogas en México y Estados Unidos .

A los detenidos se les aseguraron:

Armas de alto poder (incluidos fusiles Barret cal. .50, lanzacohetes y granadas)

Cartuchos

Equipo táctico

Vehículos

Detalles del operativo

Horas antes de la captura, el Gobierno municipal de Matamoros publicó un aviso sobre la movilización de las fuerzas de seguridad a través de redes sociales .

"Se reporta situación de riesgo en el Ejido Sandoval. Las autoridades ya se encuentran atendiendo el hecho. Se recomienda a la población mantenerse informada por canales oficiales y evitar la zona hasta nuevo aviso", indicaron las autoridades locales.

A pesar del aviso, las autoridades no precisaron de qué trataba el operativo; no obstante, según fuentes, el operativo inició a las 06:00 horas, que se ayudaron de vehículos militares y hasta de un helicóptero.

El operativo ocurre cuatro días después de las manifestaciones violentas registradas en varios estados del país por el abatimiento del líder del Cartel Nueva Generación (CNG), Nemesio Oseguera, "El Mencho", en el estado de Jalisco.

Con información de SUN.

