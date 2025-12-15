¿Qué tanto afectan las transacciones en efectivo a la economía mexicana?

México es el sexto país del mundo donde más se usa efectivo, al registrar 80% de las transacciones diarias ejecutadas con dinero físico , de acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) y el Forex Cash Index 2025.

En el primer lugar se encuentra Etiopía, donde 95% de las operaciones diarias se pagan en efectivo, seguido de Pakistán, 90%. Irak y Cuba comparten el tercer sitio, con 85%, mientras que Jamaica y México empatan, al registrar 80 por ciento.

Debajo de México aparece Colombia, donde el efectivo representa 70% de las transacciones. Siguen Chile y Perú, ambos con proporción de 60% en operaciones realizadas con billetes y monedas.

En el otro extremo, como los países donde hay menor uso de efectivo, se coloca Ecuador, con 40% de operaciones mediante el cash, en tanto Uruguay registra 30% de sus transacciones.

Brasil, con la mayor economía de América Latina, reporta sólo 22% y se consolida como un país donde los pagos electrónicos ya son predominantes.

Lejos de sus socios

México está lejos de sus dos socios del T-MEC, ya que Estados Unidos reporta 16% de sus operaciones con efectivo y Canadá, 15% por ciento. Australia es el país con menor dependencia en este grupo, donde apenas 10% de las transacciones son realizadas con dinero físico.

La ABM explica que el miedo a la fiscalización y la informalidad son los principales factores que incentivan el uso de dinero físico en la economía mexicana, la segunda más grande en América Latina.

“En la medida en que vayamos reduciendo el efectivo de manera sustancial, hay mayor inclusión financiera, productos bancarios, movilidad social y menores costos de transacción, ya que el efectivo es caro y peligroso”, dijo el presidente de la ABM, Emilio Romano.

En opinión del también director ejecutivo y presidente del Consejo de Administración de Bank of America México, una mayor digitalización del uso del dinero ayuda también a tener mejor información para aumentar la penetración del crédito en la economía mexicana, además de ofrecer mejores costos y reducir actividades ilícitas.

El sector bancario mantiene sobre la mesa la iniciativa para que, en línea con la estrategia de digitalización del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se ejecuten esfuerzos mayores para disminuir el uso del efectivo en el país en este sexenio.

Bancos van por incentivos

En medio de los cambios propuestos por el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), para topar las comisiones que se pagan por uso de tarjetas de débito y de crédito, los bancos buscan la creación de un “Ecosistema Cero” para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

El objetivo es eliminar completamente el argumento del costo como barrera de entrada a los pagos digitales. Bajo este esquema, las MiPymes no digitalizadas podrían aceptar pagos electrónicos sin pagar comisiones y permitir que el teléfono celular funcione indistintamente como herramienta para pagar y cobrar, sin depender de procesos largos o datos extensos como las claves SPEI.

La estrategia también contempla atacar sectores en el que el efectivo sigue siendo dominante pese a su alta transaccionalidad. Giros como carreteras, servicios gubernamentales y gasolineras fueron identificados como prioritarios para impulsar esquemas preferenciales de tasas de intercambio y avanzar hacia modelos donde el pago digital sea el estándar.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

