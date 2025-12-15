Carls Jr dará hamburguesas GRATIS mañana 16 de diciembre; cómo pedir la tuya

Con motivo del inicio de la temporada navideña 2025 en México, Carl’s Jr anunció una promoción especial que llamó de inmediato la atención de sus consumidores: la entrega de hamburguesas sin costo. La noticia generó sorpresa entre los seguidores de la marca y, una vez confirmada, provocó una respuesta positiva en redes sociales.

El anuncio se dio a conocer a través de los canales oficiales de Carl’s Jr, donde la información comenzó a difundirse rápidamente entre los fanáticos de la cadena. A partir de ese momento, surgieron dudas sobre la mecánica de la promoción y los requisitos necesarios para obtener una hamburguesa gratis.

La dinámica estará disponible únicamente el martes 16 de diciembre de 2025. Ese día, los clientes podrán recibir una Classic Burger sin costo adicional al comprar cualquier combo. La promoción contempla una hamburguesa Classic Burger por combo adquirido.

Restricciones de la promoción

Es importante señalar que la oferta no aplica en combos infantiles Star Pals, no es acumulable con otras promociones u ofertas y no será válida en sucursales ubicadas dentro de aeropuertos. Además, la promoción estará disponible únicamente en restaurantes participantes y es exclusiva para México.

Carl’s Jr. es una cadena de hamburguesas originaria de California que se ha posicionado como una de las preferidas del público mexicano. Su historia comenzó en 1941, cuando Carl Karcher y su esposa Margaret invirtieron sus ahorros en un carrito de hot dogs en Los Ángeles. Años más tarde, en 1956, inauguraron el primer restaurante bajo el nombre Carl’s Jr.

