En su habitual conferencia matutina, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que le gustaría encontrarse con Fátima Bosch, Miss Universo 2025, quien volvió a su natal estado de Tabasco el día de ayer.

En Palacio Nacional, la Mandataria reiteró su reconocimiento a Bosch por haber alzado la voz ante un maltrato registrado en concurso, por parte del empresario tailandés Nawat Itsaragrisil.

Sheinbaum reacciona al recibimiento de Fátima Bosch en Tabasco

Tras haber ganado el concurso, la Miss Universo fue recibida por cientos de tabasqueños en un desfile.

"Sí vi las imágenes de cómo la recibieron de Villahermosa. ¡Muy bonitas imágenes! Un reconocimiento a ella, y más allá de los cuestionamientos que pueda haber al certamen de Miss Universo, o a su organizador o su dueño, a mí lo que me gustó de ella, en efecto, es que haya levantado la voz cuando consideró que había una injusticia, y el reconocimiento del pueblo, eso es lo más importante" , expresó Sheinbaum.

"Entonces, si hay alguna oportunidad para vernos, pues sí sería para conocerla", agregó.

Tras llegar a las tierras que la vieron nacer, Bosch se dijo contenta y feliz de regresar a casa y sentir el cariño de su familia, amigos y de todos los tabasqueños.

"Yo creo que he aprendido a ser más fuerte de los que pensé y que todos los libros de crecimiento personal que leí en mi pubertad están funcionando, por las acciones que he estado teniendo, así que yo les recomiendo a todos que dos años de su vida le dediquen a leer puras cosas de crecimiento personal y espiritual, porque uno nunca sabe en qué momento la vida te manda un eventito canónico, y entonces estás preparado para enfrentarlo de la mejor manera", señaló.

