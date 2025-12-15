CFE: así puedes ahorrar en tu recibo esta Navidad 2025

Casi en plena Navidad, es indiscutible que los recibos de luz se dispararán de sobremanera debido al alto consumo de energético: que si las lucecitas del árbol, que si la calefacción con este frío, que si el pavo en el horno.

Motivos los hay muchos, y, es justo frente a ese escenario que Instituciones como la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) y la Revista del Consumidor recomiendan los siguientes consejos. Toma nota.

Recordemos que ahorrar energía no solo ayuda al planeta, también salva un buen dinero en los bolsillos. Sin embargo, hay un detalle que a menudo se pasa por alto: usar electrodomésticos con etiqueta amarilla.

¿Qué representa la etiqueta amarilla?

La etiqueta amarilla indica cuánta energía consume cada aparato, permitiendo comparar modelos y elegir los más rendidores. Se trata de una gran herramienta para identificar cuánto pagará una familia a largo plazo por usar ese aparato.

Otros consejos de la CFE para ahorrar en esta Navidad

Optar por series decorativas LED o luminarias que generen poco calor y, en exteriores, favorecer aquellas con protección adicional.

Confirmar que extensiones, enchufes y cables se encuentren en buen estado y sin desgastes.

Evitar el contacto con focos encendidos y mantener a menores alejados de puntos de conexión.

Apagar y desconectar toda la iluminación ornamental antes de dormir o al salir del inmueble.

No enlazar más de tres extensiones y emplear los multicontactos únicamente cuando sea indispensable.

Impedir que cables o extensiones queden ocultos bajo objetos o materiales susceptibles al calor.

Desconectar los equipos directamente desde la clavija para prevenir daños en el aislamiento y posibles cortocircuitos.

La CFE afirma que el uso moderado de luz de bajo consumo, junto a una buena desconexión, favorece una reducción muy grande en el gasto eléctrico.

