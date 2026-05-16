El silencio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante la entrega de los hombres clave de Rubén Rocha Moya a la justicia estadounidense profundiza la incertidumbre política. Mientras los operadores de seguridad y finanzas de Sinaloa comienzan a hablar en Estados Unidos, el vacío de respuestas oficiales intensifica la crisis gubernamental.

Sheinbaum evitó pronunciarse sobre la entrega a Estados Unidos de Gerardo Mérida y Enrique Díaz, hombres clave del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya .

Sheinbaum evita responder por piezas claves de Sinaloa ahora en EU

A su llegada a la inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 305 en Mérida, la Presidenta fue cuestionada sobre Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad Pública y Finanzas de Sinaloa, quienes se entregaron a las autoridades estadounidenses dos semanas después de ser acusados de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

"¿Que información tiene de la entrega de los funcionarios de Sinaloa?", se le preguntó a la Mandataria federal sin obtener respuesta .

Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega son considerados dos piezas centrales en el caso de los políticos de Sinaloa acusados por Estados Unidos de colaborar con el narco, y su entrega agrava la situación del gobernador morenista con licencia Rubén Rocha Moya, quien sigue sin aparecer.

Gerardo Mérida y Enrique Díaz se entregan voluntariamente a EU

Los exsecretarios de Seguridad y de Administración y Finanzas de Sinaloa, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, respectivamente, se entregaron voluntariamente a autoridades estadounidenses , según reportes difundidos el viernes en medio de versiones sobre una posible cooperación con fiscales de EU.

Ambos forman parte de un grupo de 10 funcionarios, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, señalados por EU de presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas por supuestamente proteger operaciones de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, a cambio de sobornos millonarios.

¿Cuántos faltan?

El pasado 29 de abril, el gobierno de Estados Unidos anunció acusaciones contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros altos funcionarios de gobierno y de la policía del estado de Sinaloa, en una nueva acción en el marco de la guerra contra el narcotráfico.

No te pierdas: Detienen en EU a exsecretario de Seguridad de Sinaloa

Los acusados, además de Rocha Moya son: Enrique Inzunza Cázarez, senador; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, comisario general de la Policía de Investigación de Sinaloa; Alberto Jorge Contreras Núñez, excomisario general de la Policía de Investigación de la fiscalía de Sinaloa.

Así como Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Dionisio Hipólito, comandante de la Policía Estatal Preventiva; Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía Municipal de Culiacán.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA