Una serie de llamadas de auxilio al número de emergencias 911 alertó a las autoridades policiales y de rescate este jueves 4 de junio de 2026 tras el estallido de un predio utilizado presuntamente para el resguardo de vehículos pesados en el estado de Puebla.

El incidente, que originó una densa columna de humo negro visible desde distintos municipios de la región central del país, desató pánico entre los pobladores locales y automovilistas . La rápida difusión de los hechos en plataformas digitales posicionó el suceso en el centro de las tendencias nacionales de última hora.

El percance ocurrió en las inmediaciones de la junta auxiliar de Santiago Acatlán, en la demarcación de Tepeaca, Puebla . Los reportes preliminares indican que el siniestro inició en el interior de un inmueble cerrado, donde se encontraban estacionadas unidades cargadas con gas licuado de petróleo (gas LP).

Las detonaciones en cadena destruyeron la techumbre de la estructura y lanzaron fragmentos metálicos hacia terrenos aledaño s, obligando al cierre inmediato de la circulación vial y al desalojo preventivo de las viviendas más cercanas.

Fotografía que muestra un incendio generado por la explosión de este jueves en el municipio de Tepeaca, Puebla. EFE/H. Ríos

El momento exacto del estallido: los VIDEOS que capturaron la magnitud del incendio

La gravedad del siniestro quedó registrada en crudos videos tomados por testigos que circulaban por la carretera federal a Tehuacán. Las grabaciones, difundidas con rapidez en cuentas de periodistas en la red social X (anteriormente Twitter) como las de Azucena Uresti exponen el instante preciso en el que un flamazo masivo rompe la densa nube de hollín. Los automovilistas que transitaban por la periferia tuvieron que detener su marcha o retroceder en sentido contrario ante el temor de una onda expansiva de mayor alcance.

En los metrajes compartidos en el ecosistema digital se aprecian al menos tres unidades vehiculares tipo pipa envueltas en llamas de forma simultánea . El crujir de los contenedores de acero sometidos a altas temperaturas causó un estruendo perceptible en la cabecera municipal, elevando el nivel de alerta entre los cuerpos de socorro que se dirigían al punto geográfico de la contingencia.

¡No soy el autor del video !

Momento de la explosión de la pipa en #Tepeaca pic.twitter.com/FEFCHQBAsG — Luis Ramírez (@JoseluisGlm) June 4, 2026

Bomberos y Ejército Mexicano combaten el fuego en Santiago Acatlán

Para mitigar los riesgos latentes de un colapso mayor, el personal técnico de Protección Civil del Estado de Puebla coordinó un ataque frontal contra el fuego en conjunto con agrupaciones de bomberos de municipios circunvecinos. Las brigadas operativas establecieron un perímetro de seguridad de un kilómetro a la redonda para resguardar la integridad física de los curiosos, mientras empleaban líneas de agua a alta presión y espuma retardante para sofocar los focos de calor remanentes en los tanques siniestrados.

De manera paralela, efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional arribaron al sitio de la emergencia para aplicar el Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre (Plan DN-III-E). Las fuerzas del orden tomaron el control de los accesos viales, agilizaron las maniobras de las unidades de emergencia y resguardaron la zona afectada para facilitar las posteriores diligencias de carácter judicial.

¿Se encuentra abierta la circulación en la carretera federal a Tehuacán tras el incendio?

La circulación vehicular sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán sufrió cierres parciales intermitentes a la altura de Santiago Acatlán para permitir el libre tránsito de los camiones cisterna de los bomberos. La Guardia Nacional División Carreteras habilitó desviaciones hacia vialidades secundarias para desahogar el congestionamiento.

¿Qué provocó el incendio de las pipas de gas en el municipio de Tepeaca este jueves?

Las corporaciones de rescate y los peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla iniciaron las investigaciones técnicas de campo correspondientes. La hipótesis inicial apunta a una presunta mala maniobra durante el proceso de trasvase de combustible en un taller mecánico o bodega de resguardo, lo que detonó una fuga masiva seguida de la explosión.

JM