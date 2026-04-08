Considerando que en las últimas semanas el precio de la gasolina en México ha ido al alza debido al conflicto en Medio Oriente —el cual, según recordemos, llegó a una tregua de dos semanas la mañana de este miércoles—, en esta nota te contamos el precio actualizado de los combustibles (Magna, Premium y el diésel), este 8 de abril de 2026. Este miércoles 8, los precios presentan variaciones leves: la gasolina Premium muestra un pequeño aumento, el diésel registra una ligera baja y la Magna se mantiene prácticamente sin cambios. Aunque son ajustes mínimos, pueden impactar en el gasto cotidiano de quienes manejan.Por tercera semana seguida, la Secretaría de Hacienda continúa aplicando un estímulo fiscal del 100% al IEPS en la Magna y la Premium, buscando mitigar el efecto del encarecimiento internacional del petróleo, influido por el previo cierre al estrecho de Ormuz —que fue reabierto hoy—. Cuotas del IEPS (del 4 al 10 de abril):Recuerda que el costo del combustible puede variar dependiendo de la región. Aquí te dejamos algunos ejemplos:Ciudad de MéxicoJaliscoNuevo LeónGas natural vehicularRecuerda que la Procuraduría Federal del Consumidor mantiene operativos permanentes en todo el país para verificar que las estaciones de servicio despachen litros completos y respeten los precios al público.Antes de cargar gasolina, comparar precios puede ayudarte a ahorrar. Mantente informado y elige la mejor opción que haya en tu ciudad.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO