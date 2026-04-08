Considerando que en las últimas semanas el precio de la gasolina en México ha ido al alza debido al conflicto en Medio Oriente —el cual, según recordemos, llegó a una tregua de dos semanas la mañana de este miércoles—, en esta nota te contamos el precio actualizado de los combustibles (Magna, Premium y el diésel), este 8 de abril de 2026.

Este miércoles 8, los precios presentan variaciones leves: la gasolina Premium muestra un pequeño aumento, el diésel registra una ligera baja y la Magna se mantiene prácticamente sin cambios. Aunque son ajustes mínimos, pueden impactar en el gasto cotidiano de quienes manejan.

Se mantiene el estímulo al IEPS a Premium y Magna

Por tercera semana seguida, la Secretaría de Hacienda continúa aplicando un estímulo fiscal del 100% al IEPS en la Magna y la Premium, buscando mitigar el efecto del encarecimiento internacional del petróleo, influido por el previo cierre al estrecho de Ormuz —que fue reabierto hoy—.

Cuotas del IEPS (del 4 al 10 de abril):

Magna: 6.70 pesos por litro (100%)

Premium: 5.65 pesos por litro (100%)

Diésel: 5.97 pesos por litro (81.20%)

Precio promedio nacional de la gasolina HOY miércoles 8 de abril

Magna

23.70 pesos por litro

23.70 pesos por litro Premium

28.27 pesos por litro (sube ligeramente)

28.27 pesos por litro (sube ligeramente) Diésel

28.76 pesos por litro (baja levemente)

Precio de la gasolina por estados en México

Recuerda que el costo del combustible puede variar dependiendo de la región. Aquí te dejamos algunos ejemplos:

Ciudad de México

Magna: 23.80 pesos

Premium: 28.42 pesos

Diésel: 28.42 pesos

Jalisco

Magna: 24.01 pesos

Premium: 29.14 pesos

Diésel: 28.95 pesos

Nuevo León

Magna: 24.00 pesos

Premium: 29.26 pesos

Diésel: 28.41 pesos

Gas natural vehicular

Mínimo: 10.99 pesos por litro

Promedio: 12.60 pesos por litro

Máximo: 14.49 pesos por litro

Recuerda que la Procuraduría Federal del Consumidor mantiene operativos permanentes en todo el país para verificar que las estaciones de servicio despachen litros completos y respeten los precios al público.

Antes de cargar gasolina, comparar precios puede ayudarte a ahorrar. Mantente informado y elige la mejor opción que haya en tu ciudad.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

