En el marco del 8 de marzo (8M), Día Internacional de la Mujer, se registró el asesinato de una persona del sexo femenino en el municipio de León, Guanajuato. Estos son los detalles del crimen:

Este domingo, mientras miles de mujeres marchaban en varias ciudades de Guanajuato para protestar contra la violencia feminicida, la familia de Ana Fabiola esperaba en el Servicio Médico Forense la entrega de su cuerpo.

La mujer de 42 años fue asesinada la noche del sábado en la colonia San Antonio, de la ciudad de León .

De acuerdo con los reportes policiacos, Fabiola platicaba con varios amigos en la calle cuando hombres armados abrieron fuego en su contra .

El ataque tuvo lugar minutos después de las 07:30 de la noche.

Paramédicos que llegaron al lugar confirmaron que la mujer estaba sin vida. La policía municipal reportó el hecho a la Fiscalía Regional "A".

Los peritos se llevaron el cadáver a la oficina central del Servicio Médico Forense, en la ciudad de Guanajuato, para el estudio y dictamen de la causa de muerte, en donde estuvo este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para entregarlo a su familia.

Hasta este domingo, no había informes sobre el paradero de los responsables.

De acuerdo con datos de ONU Mujeres 2024 e Inegi 2022, en México mueren 10 mujeres al día y 7 de cada 10 han experimentado algún tipo de violencia en su vida.

OA