Sheinbaum responde a Trump: "México es soberano" y exige alto a armas de EU al país

En “La Mañanera” de este 9 de marzo, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre su opinión acerca del reciente comentario del presidente de EU Donald Trump, en el que de manera despectiva se refirió al país como el epicentro de la violencia de los carteles.

“México es un país soberano”

Como en otras ocasiones, la Presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que México es un país soberano y que, si de alguna manera podría ayudar mucho el gobierno de Trump, aseguró que se necesita detener el bloqueo del tráfico de armas ilegales de EU al país.

“Los grupos delincuenciales, la delincuencia organizada, el armamento que tiene, por lo menos el 75 %, reconocido por el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, viene de los EU”, dijo Sheinbaum.

Por otro lado, mencionó que otra forma de que puedan seguir ayudando a México es la disminución del consumo de drogas en EU. Enfatizó que en México se está trabajando en lo propio.

“ Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el ejército de EU, hemos dicho que no y orgullosamente seguimos diciendo que no”, dijo la Mandataria.

La Presidenta recordó que está la apertura de seguir cooperando y trabajando en conjunto en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad, pero que las operaciones en México las realizan únicamente fuerzas armadas o la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional o las policías estatales y las fiscalías.

Trump afirmó que México es el epicentro de la violencia de los carteles

El pasado sábado 7 de marzo, en la cumbre celebrada con una docena de líderes latinoamericanos de derecha, el presidente Donald Trump en su discurso cargó contra México, definiéndolo como "el epicentro de la violencia de los carteles", y, aunque dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum es "muy buena persona y tiene una voz hermosa", criticó que no le haya permitido a Estados Unidos atacar militarmente a los narcos en territorio mexicano.

Con información de EFE.

