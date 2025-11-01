Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 1 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 1 de noviembre informa que estará con muy nuboso con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 30%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 2 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Lunes 3 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 4 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Viernes 7 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Sábado 8 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

