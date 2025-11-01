Semar suspende búsqueda activa de un náufrago

La Secretaría de Marina (Semar) informó que a partir de hoy, la operación de búsqueda del presunto náufrago reportado por la Guardia Costera de Estados Unidos pasará al estatus de “activo suspendido”. La decisión se da tras cumplirse 96 horas desde el inicio del operativo, iniciado luego de los ataques a presuntas “narcolanchas” en el océano Pacífico el martes 28 de octubre.

La Semar precisó que, aunque la patrulla oceánica y la aeronave que participan en la búsqueda se reincorporarán a sus operaciones regulares, se mantendrá la vigilancia mediante embarcaciones que transiten por la zona. La medida busca continuar con la localización del presunto sobreviviente de manera coordinada y conforme a los tratados internacionales.

El pasado 28 de octubre, cuatro embarcaciones acusadas de transportar drogas fueron atacadas en tres ocasiones, con un saldo de 14 muertos y un sobreviviente, según informó Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos. México participó en el rescate tras recibir la notificación de la Guardia Costera estadounidense, y la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la operación se realizó “por razones humanitarias” y dentro de los tratados internacionales.

La búsqueda se lleva a cabo a más de 450 millas al suroeste de Acapulco (830 km), en cumplimiento del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS). Hasta el momento, no se tiene información adicional sobre la persona reportada como sobreviviente.

Estos hechos forman parte de la ofensiva estadounidense contra el narcotráfico en mar abierto, que desde el 2 de septiembre ha hundido 15 embarcaciones y dejado 61 muertos en el Caribe y el Pacífico, según los registros hasta el 29 de octubre.

