Mundial 2026: Secretaría de Salud garantiza atención médica a turistas en México durante la Copa del Mundo

A solo una semana de que millones de aficionados lleguen a México para vivir la Copa Mundial 2026, el Gobierno Federal ha confirmado un despliegue sanitario sin precedentes.

La Secretaría de Salud (Ssa) garantizará atención médica continua, brigadas especializadas y medidas preventivas para proteger a todos los visitantes internacionales durante la justa deportiva.

Operativo de salud 24/7 para aficionados

David Kershenobich, titular de la Ssa, detalló que el sistema de salud público está completamente preparado para enfrentar cualquier eventualidad médica.

"Tenemos los insumos necesarios para cada uno de ellos y estamos teniendo reuniones semanales antes de que empiece la Copa Mundial", aseguró el funcionario.

El plan contempla la instalación de puestos de socorro que operarán las 24 horas del día, los siete días de la semana mientras dure el torneo.

La cobertura abarcará desde padecimientos menores, como problemas gastrointestinales, hasta accidentes graves, contemplando todas las posibilidades de emergencia.

Red nacional: IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar

Para lograr esta cobertura masiva, se ha estructurado una red de atención médica que involucra a las principales instituciones de salud del país.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el IMSS-Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) trabajarán de manera coordinada.

Esta red no se limitará a las ciudades sede de los partidos, sino que extenderá su vigilancia y capacidad de respuesta a toda la República Mexicana.

Puntos a destacar del plan sanitario

Atención telefónica: Disponibilidad del número 911 las 24 horas para emergencias.

Disponibilidad del número las 24 horas para emergencias. Brigadas médicas: Equipos distribuidos estratégicamente en todo el territorio nacional.

Equipos distribuidos estratégicamente en todo el territorio nacional. Recomendación de vacunación: Se sugiere a los turistas llegar con su esquema completo, haciendo especial énfasis en la vacuna contra el sarampión .

Se sugiere a los turistas llegar con su esquema completo, haciendo especial énfasis en la vacuna contra el . Monitoreo constante: Trabajo preventivo iniciado desde enero de 2026.

Sin alertas sanitarias extraordinarias

Durante la conferencia matutina de este jueves 4 de junio, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo transmitió un mensaje de tranquilidad tanto a los ciudadanos como a los visitantes.

La Mandataria recordó que México recibe habitualmente a millones de turistas cada mes, por lo que el país cuenta con la experiencia necesaria para gestionar este flujo de personas.

Sheinbaum aclaró que no existe motivo de alarma, a menos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emita alguna alerta internacional por virus específicos, como ocurrió en el pasado con el ébola.

"Sí van a venir más personas, qué bueno, y ahí están todas las medidas preventivas que se requieren. Entonces, no hay, digamos, algo particular de qué preocuparse, (...) qué bueno, que vengan muchísimos turistas a México y que conozcan México", concluyó la Jefa del Ejecutivo.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor, con información de SUN-

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