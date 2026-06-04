A tan solo una semana de la inauguración del Mundial 2026, que tendrá en nuestro país a una de sus naciones sede, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló en "La Mañanera del pueblo" sobre el Mundial Social, una estrategia para transformar el entusiasmo por el torneo en un motor de desarrollo deportivo.

El objetivo principal es que la justa mundialista deje un legado permanente en el país, fomentando la práctica del futbol entre niñas y niños de todas las regiones.

Aprovechar el Mundial para fortalecer la actividad deportiva, particularmente el futbol

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal destacó que las acciones del llamado Mundial Social no deben ser efímeras.

Claudia Sheinbaum señaló que su gobierno busca aprovechar las actividades que se han realizado y que estas permanezcan para fortalecer la actividad deportiva desde los lugares más apartados hasta las grandes ciudades. "Estamos a una semana del inicio del Mundial, y la verdad es que se han hecho muchísimas actividades, muchísimas actividades", dijo.

Sheinbaum explicó que "de lo que nos interesa mucho a nosotros, además de apoyar a la selección, es que el Mundial no solamente sean los partidos que va a haber en México y ya se vayan, sino aprovechar el Mundial para fortalecer la actividad deportiva, particularmente el futbol, desde los lugares más alejados hasta las grandes ciudades", dijo.

La meta es que los menores, desde las comunidades más apartadas hasta las grandes metrópolis, se conviertan en la futura cantera de los equipos profesionales y de la Selección Mexicana, tanto en sus ramas femenil como varonil.

"Que las actividades sociales que hemos hecho alrededor de futbol se queden y que las niñas y los niños desde distintos lugares del país, pues, sean las canteras de los equipos de futbol profesionales y de la Selección, mujeres y hombres", señaló.

Acciones sociales y legado deportivo

Para lograr este objetivo, el Gobierno de México busca consolidar las actividades sociales realizadas en torno al torneo internacional.

Puntos clave de la estrategia del Mundial Social en el marco de la Copa del Mundo

Descentralización del deporte: Llevar el fomento al futbol a los lugares más alejados del país.

Llevar el fomento al futbol a los lugares más alejados del país. Igualdad de oportunidades: Impulsar el talento tanto de mujeres como de hombres.

Impulsar el talento tanto de mujeres como de hombres. Visión a largo plazo: Transformar la euforia del Mundial 2026 en semilleros de talento profesional.

En el Palacio Nacional, diversos funcionarios del Gabinete legal y ampliado se reunieron para detallar los avances de este proyecto, asegurando que el impacto del evento trascienda el ámbito puramente competitivo.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor, con información de SUN-

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