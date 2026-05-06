Hoy a las 11:00 h, tu celular y 14,000 altavoces se activarán por el Simulacro Nacional. Ignorarlo no es opción: se ensaya un sismo magnitud 8.2 en la peligrosa Brecha de Guerrero. Descubre si tu teléfono está listo para recibir la alerta masiva que podría salvarte la vida.

Este miércoles 6 de mayo se realiza el primer Simulacro Nacional en México , un ejercicio clave que pondrá a prueba la reacción de miles de personas ante un sismo de gran magnitud. La alerta sísmica sonará en todo el país y llegará también a celulares, marcando un ensayo masivo sin precedentes .

La hipótesis será de un terremoto de magnitud 8.2 con epicentro en la Brecha Sísmica de Guerrero, una zona que ha acumulado energía durante más de un siglo y que mantiene en alerta a especialistas.

¿A qué hora sonará la alerta sísmica HOY, 6 de mayo?

El aviso se activará en punto de las 11:00 de la mañana , momento en el que comenzará el ejercicio a nivel nacional.

Se espera la participación de alrededor de 14 mil altavoces distribuidos en distintas ciudades del país. De forma simultánea, se enviará un mensaje masivo a teléfonos celulares mediante el sistema Cell Broadcast, que no requiere conexión a internet .

El texto que aparecerá en los dispositivos será claro para evitar confusiones:

"ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México".

¿Qué pasará durante el Simulacro Nacional y por qué es importante?

Aunque se trata de un ejercicio, el impacto es real. México se encuentra en una de las regiones sísmicas más activas del mundo, por lo que estos simulacros buscan medir la capacidad de respuesta de autoridades, instituciones y ciudadanía.

La simulación de un sismo de gran magnitud permite:

Evaluar protocolos de emergencia

Reducir tiempos de reacción

Evitar pánico y desinformación

Mejorar la toma de decisiones en situaciones críticas

¿Qué celulares recibirán la alerta sísmica?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no todos los dispositivos están automáticamente habilitados. Para recibir el mensaje, el celular debe cumplir con ciertos requisitos básicos:

Estar encendido

Tener conexión a una red móvil (2G, 3G, 4G o 5G)

Contar con el sistema operativo actualizado

No haber sido modificado (sin alteraciones de software)

Un punto importante es que no es necesario tener saldo ni datos móviles, ya que el mensaje es gratuito y se envía directamente por la red celular .

¿Cómo activar la alerta sísmica en tu celular paso a paso?

Para evitar quedarse sin aviso en este simulacro o en un sismo real, es recomendable revisar la configuración del dispositivo.

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