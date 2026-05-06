Alerta sísmica suena en Jalisco y México por Simulacro Nacional 2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llevaron a cabo este miércoles 6 de mayo el Primer Simulacro Nacional 2026. Este ejercicio preventivo busca preparar a la población ante posibles emergencias y afinar los protocolos de evacuación ante un sismo. Entre las principales acciones de este ejercicio destaca la activación de la alerta sísmica, cuyo sonido, a través de altavoces, solo será audible en algunos estados del país.

Por otro lado, se envía un mensaje masivo a los teléfonos móviles, incluidos los del Estado de Jalisco. Este sistema de alertamiento funciona sin necesidad de tener saldo, datos móviles o conexión a internet.

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La Agencia de Transformación Digital es la encargada de gestionar este aviso a los celulares, que llega acompañado de un sonido estridente y vibración. Como en cada simulacro, recuerdan que es vital mantener la calma, leer el mensaje y no asustarse al recibir la notificación en la pantalla de tu dispositivo.

ESPECIAL

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Este año tiene un significado especial, ya que el simulacro se realiza en el marco del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). El objetivo principal es evaluar la capacidad de respuesta tanto de las autoridades como de los ciudadanos.

Mapa de estados donde suena la alerta sísmica en altavoces

No todo el país escucha el característico sonido de la alerta sísmica. Las autoridades han definido que los altavoces se activarán únicamente en las entidades que concentran el mayor riesgo ante un temblor.

Los estados confirmados para la activación oficial de la alerta son los que aparecen en el mapa de las autoridades de protección civil:

Ciudad de México (CDMX)

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Puebla

Michoacán

Morelos

Chiapas

Colima

Tlaxcala

Así es el Simulacro 2026 en Jalisco; llega alerta a celulares

En nuestro Estado de Jalisco, las unidades locales de protección civil propusieron un escenario basado en los peligros específicos de la zona. En este caso llega la alerta sísmica a los celulares.

La hipótesis central del ejercicio plantea un terremoto de magnitud 8.0, cuyo epicentro se localizaría en el océano Pacífico, frente a la costa de Chamela, en el municipio de La Huerta, a 13 kilómetros de profundidad.

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Según el escenario, el movimiento telúrico sería percibido con una intensidad de "muy fuerte a severo" en toda la franja costera cercana al epicentro. Esto obligará a los participantes a reaccionar de forma inmediata ante la sacudida inicial.

Además del temblor, el simulacro contempla la generación de un tsunami. Se proyectan olas superiores a los 5 metros de altura, las cuales impactarían la costa en un lapso crítico de entre 7 y 14 minutos tras el sismo, reduciendo drásticamente el margen de maniobra.

Las localidades que se consideran con mayor nivel de afectación para este ensayo son Chamela, Punta Pérula, Melaque y Barra de Navidad. En estas zonas, el tiempo de reacción será el factor más determinante para garantizar la supervivencia de los habitantes.

Recuerda que ante cualquier información sobre algún sismo, puedes consultar fuentes oficiales de protección civil, así como las noticias más relevantes en EL INFORMADOR.

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