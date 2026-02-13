Proteo, el héroe de cuatro patas que sigue guiando a México tres años después de su sacrificio

A tres años de su partida , Proteo permanece en la memoria colectiva de México como símbolo de lealtad, valentía y entrega absoluta al deber.

El binomio canino del Ejército Mexicano perdió la vida en Turquía mientras participaba en labores de búsqueda y rescate tras el devastador terremoto que sacudió esa nación en febrero de 2023. Su misión era clara: localizar y auxiliar a personas atrapadas entre los escombros, llevando esperanza en medio de la tragedia.

Proteo formaba parte de los equipos especializados de la Secretaría de la Defensa Nacional desplegados en apoyo internacional. Durante días trabajó intensamente en condiciones extremas, demostrando la disciplina y el entrenamiento que distinguen a los binomios caninos militares.

Su muerte, ocurrida en cumplimiento del deber, conmovió tanto a sus compañeros de unidad como a miles de mexicanos que siguieron de cerca su labor en territorio extranjero.

Su legado no terminó ahí. En honor a su sacrificio y a su ejemplo de servicio, se creó el Escuadrón Proteo, una unidad que agrupa a binomios caninos del Ejército Mexicano dedicados a tareas de búsqueda, rescate y apoyo en situaciones de emergencia.

Cada uno de sus integrantes representa la continuidad de los valores que distinguieron a Proteo: disciplina, compromiso y coraje.

Proteo vive en la memoria de México. ������



Hace tres años, Proteo, binomio canino del Ejército Mexicano, entregó su vida en Turquía mientras auxiliaba a quienes más lo necesitaban, su valentía y vocación de servicio inspiraron la creación del Escuadrón Proteo, donde cada… pic.twitter.com/GQj9IEx8re— @Defensamx (@Defensamx1) February 13, 2026

Entre ellos destaca el Sargento Roko, quien, junto a su manejador, refrenda diariamente el espíritu que dio origen al escuadrón. Su trabajo confirma que el valor y la vocación de servicio no entienden de especies, sino de preparación, entrega y amor por la misión.

Así, la huella de Proteo se mantiene viva en cada entrenamiento, en cada despliegue y en cada vida salvada.

Proteo recordó a México que el heroísmo puede manifestarse de muchas formas, incluso en cuatro patas. Su historia trascendió fronteras y se convirtió en un referente de solidaridad internacional y de orgullo nacional.

Hoy, su nombre no solo identifica a un escuadrón, sino a un legado que continúa inspirando a quienes portan el uniforme y a toda una nación que reconoce en él a un verdadero héroe.

EE