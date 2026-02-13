Familiares se mantienen encadenados cerca de un penal en Venezuela por presos políticos

Familiares de personas consideradas presos políticos en Venezuela se mantienen encadenados en los alrededores del centro de detención conocido como Zona 7 , en Caracas, para exigir la liberación de sus seres queridos, tras considerar incumplidas las promesas de excarcelación hechas por las autoridades la semana pasada.

La protesta ocurre en medio de la postergación del debate final sobre una ley de amnistía que podría favorecer la liberación de detenidos por motivos políticos . Desde hace más de 24 horas, alrededor de una decena de familiares se ha sujetado con cadenas en las inmediaciones de este penal, donde además aseguran haber pasado la noche en una vigilia que comenzó el pasado 8 de enero en reclamo de la libertad de sus parientes.

Esa jornada se dio después de que el presidente del Parlamento asegurara que la liberación de “todos” los presos políticos se haría efectiva el mismo día en que se aprobará la ley de amnistía —una promesa que hasta ahora no se ha concretado debido al aplazamiento de la discusión legislativa.

Una promesa rota

Hace aproximadamente una semana, el máximo responsable del órgano legislativo había manifestado públicamente que tras la aprobación de la amnistía, las excarcelaciones se efectuarían en un plazo corto, estimando que ocurrirían durante la semana siguiente. Sin embargo, el segundo y último debate necesario para que la normativa entre en vigor fue aplazado por discrepancias internas entre los legisladores, lo que ha generado frustración entre las familias afectadas.

Sandra Rosales, esposa del preso político y policía Dionnys Quintero, pidió "una pronta respuesta" del presidente del Parlamento y manifestó que espera "alguna noticia" sobre los casos de los presos políticos de Zona 7. "Él hizo la promesa y estamos apegados a esa promesa", dijo.

hubo policías que desprestigiaron la veracidad de las cadenas y calificando el acto como "Show". EFE/R. Peña

Rosales afirmó que continuará en el lugar "hasta tener una respuesta" de su esposo, a pesar de reconocer que no quiere permanecer más tiempo ahí debido al "desgaste psicológico, físico" que representa para ella y los demás familiares. "Es agotador. Nos mantenemos aquí porque tenemos la esperanza de ver a nuestros familiares salir", reconoció.

Por su parte, Mileidy Mendoza, otra de las encadenadas y esposa de Eric Díaz, consideró que se le está dando "largas al asunto" de las excarcelaciones y declaró que no hay voluntad de liberar a los presos políticos. En este sentido, criticó que hubo excarcelaciones antes de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, propusiera la ley de amnistía, a finales de enero.

Amenazan con suspender visitas

"Muchas personas que liberaron no esperaron esa ley. ¿Por qué nosotros sí tenemos que esperar? (...). Ellos tiene que salir con o sin esa ley de amnistía", manifestó Mendoza.

Sobre el encadenamiento, aseguró que hubo policías que calificaron el hecho de "show" y amenazaron a los familiares de suspender las visitas si no levantaban la protesta. Sin embargo, añadieron que permanecerán encadenadas hasta que liberen a sus parientes.

El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aplazó este jueves para la próxima semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley de amnistía para los casos de los presos políticos desde 1999, al haber diferencias por un artículo que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

Este proyecto de amnistía se enmarca en un "nuevo momento político", anunciado por Delcy Rodríguez en el contexto de un proceso de excarcelaciones iniciado el pasado 8 de enero, cinco días después de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas.

TG