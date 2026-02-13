Un ataque armado atribuido al Cártel Nueva Generación dejó como saldo tres policías municipales lesionados y dos presuntos agresores abatidos en el municipio de Epitacio Huerta, en la Región Oriente del estado de Michoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, el grupo armado emboscó a un convoy de la Policía Municipal cuando realizaba recorridos de vigilancia. La agresión desató un enfrentamiento que se extendió hasta el municipio vecino de Contepec, donde continuaron las detonaciones.

Como resultado del ataque, tres elementos de la corporación municipal resultaron heridos y fueron trasladados para recibir atención médica. Durante la respuesta de las fuerzas de seguridad, dos de los presuntos criminales fueron abatidos y uno más resultó herido, quedando en calidad de detenido.

En el lugar de los hechos, los agresores incendiaron una patrulla oficial y uno de los vehículos en los que se desplazaban, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones estatales y federales.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó a través de un comunicado que: "Ante los hechos registrados en la Región Oriente, desplegamos acciones operativas para atender una agresión contra elementos de la Policía Municipal de Epitacio Huerta y el incendio de dos vehículos. En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, hemos restablecido el orden".

Las autoridades mantienen presencia en la zona para reforzar la seguridad y continuar con las investigaciones correspondientes.

