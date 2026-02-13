Viernes, 13 de Febrero 2026

Prevén multas para los conductores de autos que realicen estas acciones en la carretera

Existen infracciones poco conocidas que pueden generar multas elevadas, incluso cuando muchos conductores desconocen que están cometiendo una falta

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Conocer el Reglamento de Tránsito en carreteras y puentes federales es fundamental para evitar sanciones económicas. EL INFORMADOR/ESPECIAL

En México, quienes circulen con un vehículo por carreteras o autopistas deben conocer el Reglamento de Tránsito en las Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal para evitar ser sancionados.

Este documento es el encargado de regular el tránsito en caminos federales, a fin de priorizar la seguridad de todos los conductores y garantizar que el flujo vehicular no se vea afectado por maniobras indebidas.

Aunque el reglamento establece todas las pautas para transitar de manera correcta y gran parte de la población es consciente de los lineamientos, existen normas poco conocidas que son sumamente importantes, ya que pueden derivar en sanciones administrativas y económicas.

¿Cuáles son las infracciones poco conocidas por las que pueden multarte?

Algunas de estas acciones implican incumplimientos técnicos o conductas indebidas que afectan la seguridad vial y pueden generar multas considerables.

  • Circular sin ambos espejos o con espejos demasiado pequeños: El vehículo debe contar con espejos laterales en buen estado y con dimensiones adecuadas para garantizar la visibilidad.
  • Bajar una pendiente en neutral o con el embrague oprimido: Esta práctica reduce el control del vehículo y aumenta el riesgo de accidente.
  • No contar con silenciador de escape: El automóvil debe tener un sistema que reduzca el ruido del motor conforme a la norma.
  • Usar válvulas para amplificar el sonido del escape: Modificar el sistema para generar más ruido constituye una infracción.
  • No tener el motor ajustado correctamente: Un motor en malas condiciones puede generar contaminación o fallas mecánicas.
  • Emitir humo excesivo: Las emisiones contaminantes visibles pueden ser motivo de sanción.
  • Claxon inaudible a 60 metros: El dispositivo debe escucharse a esa distancia mínima para advertir peligros.
  • Claxon demasiado fuerte: Un sonido excesivo también puede ser sancionado por generar molestias o riesgos.
  • Quedarse sin gasolina: Si el vehículo se detiene por falta de combustible, puede considerarse negligencia; además, si permanece a la deriva más de 24 horas, será remolcado y se deberán cubrir los costos de arrastre y resguardo.
  • Conducir con signos evidentes de cansancio: Manejar en estado de fatiga pone en riesgo la seguridad propia y de terceros.
  • Viajar con cubreasientos que alteren la seguridad: Si estos interfieren con el uso adecuado de cinturones o dispositivos de seguridad, pueden ser motivo de multa.
  • Empujar otros vehículos con el automóvil en circulación: Esta acción está prohibida por el riesgo que implica en carretera.
  • Acelerar mientras otro automóvil rebasa: Impedir una maniobra de adelantamiento puede provocar accidentes.
  • No llevar parabrisas o tenerlo sucio o roto: La visibilidad debe estar garantizada en todo momento.
  • Jugar con el claxon o las luces mientras se conduce: El uso indebido de estos dispositivos puede distraer o confundir a otros conductores.
  • No respetar la distancia de seguridad: Mantener espacio adecuado entre vehículos es obligatorio para prevenir colisiones.
  • No ayudar a lesionados en un accidente en el que se esté involucrado: El conductor tiene la obligación de prestar auxilio y dar aviso a las autoridades.
  • Permitir que alguien viaje en el vehículo mientras es remolcado por una grúa: Está prohibido que personas permanezcan dentro del automóvil durante el arrastre.
  • Que se desprenda equipaje o carga mientras se circula: La carga debe ir debidamente asegurada; si cae sobre la vía, puede provocar accidentes. 

¿Cuánto cuestan las multas?

La cantidad a pagar por cometer alguna de estas infracciones dependerá de cuál sea y de la gravedad de la falta; sin embargo, usualmente las multas más bajas rondan los 2 mil pesos, mientras que las más altas pueden superar los 20 mil pesos mexicanos.

Conocer y respetar el Reglamento de Tránsito en carreteras y puentes federales no solo evita multas que pueden afectar el bolsillo, sino que también contribuye a una circulación más segura para todos. Muchas de estas infracciones pasan desapercibidas, pero su incumplimiento puede generar riesgos importantes en carretera. Informarse y mantener el vehículo en condiciones óptimas es clave para prevenir sanciones y, sobre todo, accidentes.

