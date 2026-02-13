Prevén multas para los conductores de autos que realicen estas acciones en la carretera

En México, quienes circulen con un vehículo por carreteras o autopistas deben conocer el Reglamento de Tránsito en las Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal para evitar ser sancionados.

Este documento es el encargado de regular el tránsito en caminos federales, a fin de priorizar la seguridad de todos los conductores y garantizar que el flujo vehicular no se vea afectado por maniobras indebidas.

Aunque el reglamento establece todas las pautas para transitar de manera correcta y gran parte de la población es consciente de los lineamientos, existen normas poco conocidas que son sumamente importantes, ya que pueden derivar en sanciones administrativas y económicas.

¿Cuáles son las infracciones poco conocidas por las que pueden multarte?

Algunas de estas acciones implican incumplimientos técnicos o conductas indebidas que afectan la seguridad vial y pueden generar multas considerables.

Circular sin ambos espejos o con espejos demasiado pequeños: El vehículo debe contar con espejos laterales en buen estado y con dimensiones adecuadas para garantizar la visibilidad.

El vehículo debe contar con espejos laterales en buen estado y con dimensiones adecuadas para garantizar la visibilidad. Bajar una pendiente en neutral o con el embrague oprimido: Esta práctica reduce el control del vehículo y aumenta el riesgo de accidente.

Esta práctica reduce el control del vehículo y aumenta el riesgo de accidente. No contar con silenciador de escape: El automóvil debe tener un sistema que reduzca el ruido del motor conforme a la norma.

El automóvil debe tener un sistema que reduzca el ruido del motor conforme a la norma. Usar válvulas para amplificar el sonido del escape: Modificar el sistema para generar más ruido constituye una infracción.

Modificar el sistema para generar más ruido constituye una infracción. No tener el motor ajustado correctamente: Un motor en malas condiciones puede generar contaminación o fallas mecánicas.

Un motor en malas condiciones puede generar contaminación o fallas mecánicas. Emitir humo excesivo: Las emisiones contaminantes visibles pueden ser motivo de sanción.

Las emisiones contaminantes visibles pueden ser motivo de sanción. Claxon inaudible a 60 metros: El dispositivo debe escucharse a esa distancia mínima para advertir peligros.

El dispositivo debe escucharse a esa distancia mínima para advertir peligros. Claxon demasiado fuerte: Un sonido excesivo también puede ser sancionado por generar molestias o riesgos.

Un sonido excesivo también puede ser sancionado por generar molestias o riesgos. Quedarse sin gasolina: Si el vehículo se detiene por falta de combustible, puede considerarse negligencia; además, si permanece a la deriva más de 24 horas, será remolcado y se deberán cubrir los costos de arrastre y resguardo.

Si el vehículo se detiene por falta de combustible, puede considerarse negligencia; además, si permanece a la deriva más de 24 horas, será remolcado y se deberán cubrir los costos de arrastre y resguardo. Conducir con signos evidentes de cansancio: Manejar en estado de fatiga pone en riesgo la seguridad propia y de terceros.

Manejar en estado de fatiga pone en riesgo la seguridad propia y de terceros. Viajar con cubreasientos que alteren la seguridad: Si estos interfieren con el uso adecuado de cinturones o dispositivos de seguridad, pueden ser motivo de multa.

Si estos interfieren con el uso adecuado de cinturones o dispositivos de seguridad, pueden ser motivo de multa. Empujar otros vehículos con el automóvil en circulación: Esta acción está prohibida por el riesgo que implica en carretera.

Esta acción está prohibida por el riesgo que implica en carretera. Acelerar mientras otro automóvil rebasa: Impedir una maniobra de adelantamiento puede provocar accidentes.

Impedir una maniobra de adelantamiento puede provocar accidentes. No llevar parabrisas o tenerlo sucio o roto: La visibilidad debe estar garantizada en todo momento.

La visibilidad debe estar garantizada en todo momento. Jugar con el claxon o las luces mientras se conduce: El uso indebido de estos dispositivos puede distraer o confundir a otros conductores.

El uso indebido de estos dispositivos puede distraer o confundir a otros conductores. No respetar la distancia de seguridad: Mantener espacio adecuado entre vehículos es obligatorio para prevenir colisiones.

Mantener espacio adecuado entre vehículos es obligatorio para prevenir colisiones. No ayudar a lesionados en un accidente en el que se esté involucrado: El conductor tiene la obligación de prestar auxilio y dar aviso a las autoridades.

El conductor tiene la obligación de prestar auxilio y dar aviso a las autoridades. Permitir que alguien viaje en el vehículo mientras es remolcado por una grúa: Está prohibido que personas permanezcan dentro del automóvil durante el arrastre.

Está prohibido que personas permanezcan dentro del automóvil durante el arrastre. Que se desprenda equipaje o carga mientras se circula: La carga debe ir debidamente asegurada; si cae sobre la vía, puede provocar accidentes.

¿Cuánto cuestan las multas?

La cantidad a pagar por cometer alguna de estas infracciones dependerá de cuál sea y de la gravedad de la falta; sin embargo, usualmente las multas más bajas rondan los 2 mil pesos, mientras que las más altas pueden superar los 20 mil pesos mexicanos.

Conocer y respetar el Reglamento de Tránsito en carreteras y puentes federales no solo evita multas que pueden afectar el bolsillo, sino que también contribuye a una circulación más segura para todos. Muchas de estas infracciones pasan desapercibidas, pero su incumplimiento puede generar riesgos importantes en carretera. Informarse y mantener el vehículo en condiciones óptimas es clave para prevenir sanciones y, sobre todo, accidentes.

