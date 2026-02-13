Prevén multas para los conductores de autos que realicen estas acciones en la carretera

En México, quienes circulen con un vehículo por carreteras o autopistas deben conocer el Reglamento de Tránsito en las Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal para evitar ser sancionados.Este documento es el encargado de regular el tránsito en caminos federales, a fin de priorizar la seguridad de todos los conductores y garantizar que el flujo vehicular no se vea afectado por maniobras indebidas.Aunque el reglamento establece todas las pautas para transitar de manera correcta y gran parte de la población es consciente de los lineamientos, existen normas poco conocidas que son sumamente importantes, ya que pueden derivar en sanciones administrativas y económicas.Algunas de estas acciones implican incumplimientos técnicos o conductas indebidas que afectan la seguridad vial y pueden generar multas considerables.La cantidad a pagar por cometer alguna de estas infracciones dependerá de cuál sea y de la gravedad de la falta; sin embargo, usualmente las multas más bajas rondan los 2 mil pesos, mientras que las más altas pueden superar los 20 mil pesos mexicanos.Conocer y respetar el Reglamento de Tránsito en carreteras y puentes federales no solo evita multas que pueden afectar el bolsillo, sino que también contribuye a una circulación más segura para todos. Muchas de estas infracciones pasan desapercibidas, pero su incumplimiento puede generar riesgos importantes en carretera. Informarse y mantener el vehículo en condiciones óptimas es clave para prevenir sanciones y, sobre todo, accidentes.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP