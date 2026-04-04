Proponen cambios legales para eliminar comisiones bancarias

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, propuso una reforma legal destinada a frenar las comisiones bancarias que afectan a ahorradores y titulares de cuentas de nómina.

La iniciativa busca modificar las leyes del Banco de México y de instituciones de crédito para prohibir cargos por apertura, manejo, retiros y consultas en cuentas básicas, así como también la eliminación de las penalizaciones por mantener saldos mínimos o por la reposición de tarjetas que hacen los bancos.

¿Qué comisiones buscan eliminar?

Las comisiones bancarias en México se dan cada vez que el usuario de un banco retira efectivo en otro banco que no es el que le corresponde, ya que el promedio varía según el servicio, destacando el cobro de $20 a $38 pesos por retiro o consulta en cajeros ajenos. La consulta de saldos suele rondar los $10 a $15 pesos.

El mantenimiento de cuenta puede implicar comisiones mensuales, a menudo condicionadas a mantener un saldo mínimo, por lo que las cifras varían, mientras que la reposición de tarjeta ronda los $125 pesos, dependiendo del banco.

Pero el legislador puso de ejemplo que hay bancos españoles que en el país cobran por comisiones hasta 39% por algunas operaciones, mientras en su país es el 20%.

En su iniciativa, el diputado federal Moreira expuso que las comisiones y tarifas cobradas al público resultaron el equivalente a 94% de las ganancias obtenidas por el sector bancario en todo 2025 , al alcanzar 304,400 millones de pesos, según las estadísticas oficiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Según las estadísticas que están incluidas por parte del legislador, las comisiones y tarifas cobradas por siete grandes bancos extranjeros sumaron 232 mil 415 millones de pesos al cierre del año pasado, cifra que representa 80% del total de sus ingresos y que tuvo un alza de 2% respecto a 2024.

¿Qué propone la iniciativa?

La iniciativa también contempla eliminar comisiones en cuentas vinculadas a programas sociales, con el fin de proteger a los sectores más vulnerables, como adultos mayores y jóvenes, quienes dependen de estos apoyos y no deben ver reducido su ingreso por cargos bancarios o por el cierre de la cuenta.

Adicionalmente, la iniciativa establece la obligación de que todas las instituciones de crédito ofrezcan productos básicos sin comisiones para el público en general, garantizando el acceso a servicios financieros en condiciones justas.

Según un comparativo publicado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para los principales bancos de origen extranjero en México, el ingreso por comisiones en nuestro país es mayor entre 5% y 19% al obtenido por la misma institución financiera en el extranjero.

INFOGRAFÍA

Apertura y manejo de cuenta: No habría cargos por contratar o mantener activo su servicio.

Consultas y retiros: Las operaciones en ventanilla o cajeros automáticos serían gratuitas para productos básicos.

Saldos mínimos: Se eliminarían las penalizaciones económicas por no mantener una cantidad fija de dinero en la cuenta.

Reposición de tarjeta: En caso de robo o extravío, el banco no podría cobrar por la emisión del nuevo plástico.

Además, la reforma obligaría a todos los bancos a ofrecer productos financieros que, por ley, estén totalmente libres de comisiones para el usuario.

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