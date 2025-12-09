Con 324 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó una amplia reforma a la Ley General de Salud que prohíbe completamente la fabricación, importación, exportación, distribución, venta y uso de cigarros electrónicos, vapeadores y dispositivos similares.

La medida, impulsada por la mayoría de Morena, PT y Partido Verde, desató un fuerte debate con la oposición, que acusó al bloque oficialista de criminalizar a la juventud.

El diputado morenista Pedro Mario Zenteno calificó la reforma como un “avance histórico en la protección de la salud pública” y destacó que representa una transformación profunda en la política sanitaria del país. Aclaró que las sanciones no se aplicarán a los consumidores individuales, sino únicamente a quienes comercialicen o lucren con estos productos.

No obstante, la oposición alertó sobre contradicciones en el dictamen. La priista Ana Isabel González aseguró que los artículos 282 Quater y 452 Bis aún contemplan penalizaciones que pueden derivar en la criminalización de los usuarios.

En la misma línea, la emecista Irais Virginia Reyes calificó la iniciativa como “regresiva y autoritaria” , mientras que su compañera Amancy González Franco advirtió que la prohibición total podría fomentar un mercado negro.

En defensa de la propuesta, la diputada petista Margarita González argumentó que el objetivo es prevenir riesgos comprobados para la salud derivados del uso de vapeadores, como daño pulmonar, adicción, efectos cardiovasculares y alteraciones en el desarrollo cerebral.

Además de la prohibición, la reforma incluye cambios de fondo en el sistema de salud, entre ellos, devolver al Estado la rectoría en materia sanitaria, reforzar la Cofepris, actualizar la regulación de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, y asegurar la atención médica universal.

También establece lineamientos sobre la contratación consolidada de medicamentos y el aprovechamiento del plasma residual para la producción de hemoderivados.

FACEBOOK / Cámara de Diputados - H. Congreso de la Unión

EE