CFE entregará chips con internet gratis a quienes cumplan estos requisitos

Durante 2026, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pondrá en marcha una serie de acciones en Michoacán como parte del programa “Energía que Transforma: Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, iniciativa integrada al proyecto impulsado por Claudia Sheinbaum. Estas medidas buscan ampliar el acceso a servicios básicos como electricidad e internet en distintos sectores de la población.

En el marco de la firma del convenio “Energía que Transforma” entre el Gobierno de Michoacán y la CFE, se dio a conocer que la meta del Gobierno de México para este año es llevar energía eléctrica a todos los hogares del estado. “A todos los hogares de Michoacán la energía eléctrica y esa meta es la que vamos a cumplir”, señalaron autoridades federales.

Como parte de este plan, la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, informó que de enero a julio de 2026 se realizarán 765 obras de electrificación que beneficiarán a cerca de 20 mil usuarios, con una inversión estimada de 304 millones de pesos. Con estos trabajos, Michoacán se convertirá en la cuarta entidad del país en alcanzar cobertura total de electrificación.

En materia de conectividad, se contempla la instalación de más de 4 mil puntos gratuitos de acceso a internet mediante fibra óptica, así como la colocación de más de 200 torres de telefonía móvil. Además, se garantizará conexión en clínicas, teleescuelas y espacios públicos, y habilitar nuevos puntos de internet gratuito durante las Ferias del Bienestar.

CFE reparte chips con internet gratis

Uno de los anuncios principales es la entrega, prevista para febrero de 2026, de 237 mil tarjetas SIM destinadas a estudiantes de educación media superior y superior en Michoacán, con el objetivo de que cuenten con acceso gratuito a internet en sus dispositivos móviles.

¿Cómo obtener un chip con internet gratuito por un año?

Como una forma de reducir la brecha digital, la CFE Telecomunicaciones e Internet para todos estará regalando los chips para el Bienestar en diferentes zonas de México. Si la tuya es una de las afortunadas, podrás acudir a uno de los módulos a solicitarlo, siempre y cuando cumplas con estos requisitos:

Formar parte de algún programa del Bienestar.

Ser menor de edad o adulto de la tercera edad.

Identificación oficial o CURP en caso de ser menor de edad.

Comprobante de domicilio.

Teléfono celular.

Acta de nacimiento para menores de edad.

En paralelo, como parte de las acciones enfocadas en transición energética y sustentabilidad, entre junio y julio se instalarán mil 701 paneles solares en viviendas y escuelas del estado.

Las autoridades de la Comisión también detallaron los resultados obtenidos durante 2025. En ese periodo, el personal electricista logró llevar iluminación a mil 102 viviendas, instalar 228 puntos de internet gratuito, colocar paneles solares individuales en 229 hogares y concluir 491 obras de electrificación en distintas regiones de Michoacán.

