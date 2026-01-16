Volcadura en autopista Colima-Guadalajara provoca cierre de un carril

Hace unos momentos, el Sistema Estatal de Protección Civil de Colima informó que un camión cañero sufrió una volcadura en la autopista Colima-Guadalajara, provocando la obstrucción de uno de los carriles de la autopista.

La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) del Gobierno del Estado de Colima registró la volcadura a la altura del kilómetro 138, perteneciente al municipio de Cuauhtémoc en dicho Estado. Por ello, personal de Protección Civil municipal se desplazó al sitio para realizar una valoración correspondiente para determinar si hay personas lesionadas, además de asegurar la zona y prevenir riesgos a quienes transitan por el área. Hasta el momento no se tiene información al respecto.

Por lo pronto, se exhorta a las y los automovilistas a manejar con precaución, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal de auxilio que opera en el sitio. Cabe destacar que solo el carril de extrema derecha se encuentra cerrado, por lo que el resto de carriles están disponibles para el tránsito, con precaución.

En momentos más información...

