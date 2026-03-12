Profeco y Cofepris alertan por venta ilegal de productos con tirzepatida, ¿qué es?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México, junto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), emitieron ayer miércoles 11 de marzo una alerta por la comercialización ilegal de productos que contienen tirzepatida a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles.

En un comunicado, las autoridades señalaron que la alerta se refiere a productos de las marcas Rapha, Dr. Pen y Peptide Xperts, que se ofertan en presentaciones como gotas, parches, viales y jeringas prellenadas.

La Cofepris advirtió que estos productos "carecen de registro sanitario para su distribución en territorio nacional", por lo que su venta es ilegal.

ESPECIAL / Profeco

¿Qué es la tirzepatida y para qué se usa?

De acuerdo con la información, la tirzepatida es un medicamento inyectable semanal utilizado principalmente para tratar la diabetes tipo 2 y para la pérdida de peso en adultos con obesidad o sobrepeso.

La autoridad sanitaria explicó que la tirzepatida es un medicamento que debe utilizarse únicamente bajo prescripción médica, conforme al artículo 226 de la Ley General de Salud, y advirtió que su uso sin supervisión especializada puede provocar afectaciones e incluso un fallo de órganos.

"Su uso indiscriminado y sin supervisión de un médico especialista puede ocasionar un estrés o sobreactividad en órganos como el hígado o el páncreas, entre otros, lo que puede generar un fallo en los mismos", avisó.

Ante el riesgo, la Cofepris recomendó no adquirir ni utilizar estos productos y denunciar su posible comercialización irregular ante la autoridad sanitaria.

También pidió a quienes los estén utilizando suspender de inmediato su consumo y acudir con un profesional de la salud para una valoración médica.

Si se presentan reacciones adversas, las personas pueden reportarlas a través del sistema de farmacovigilancia de Cofepris o al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Tortillas de tortillería son mejores que las del súper y este es el motivo

OF