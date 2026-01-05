Alertan por fraudes en venta de terrenos en esta zona de México

El gobierno municipal de Zumpango, Estado de México alertó sobre un posible fraude en la venta de terrenos en la localidad y pidió a la población estar alerta, ya que son al menos 11 predios irregulares los que están siendo ofertados en venta a través de redes sociales o con publicidad en calles.

El ayuntamiento de Zumpango explicó que hay ofertas atractivas que deben tomarse con precaución y pidió a la población acercarse a la oficina de Catastro municipal, con la finalidad de verificar si se trata de sitios regulares y, con ello, evitar ser víctimas de algún fraude y perder dinero.

En redes sociales hay usuarios que afirman haber sido víctimas de fraudes al pagar los respectivos enganches y ya no poder avanzar al proceso de firma de contrato y hacen comentarios sobre no confiarse de ofertas que suenen maravillosas y buscar asesoría legal.

"No se vale que jueguen con los sueños de la gente que queremos hacernos de un patrimonio familiar. Yo no tengo créditos de nada y para mí es más viable comprar un terreno y así construir, sólo que ¿quién te da la certeza de que no compras fraudes?", indicó Roberto Morales, quien dijo haber pagado 7 mil pesos por un enganche y ya no fue contactado para firmar el supuesto contrato.

Para Morales fueron 7 mil pesos perdidos y reconoce que la situación pudo ser peor, ya que pensaba pagar de contado con ayuda de su familia que le prestaría dinero para completar monto de casi 300 mil pesos.

"Pero a uno de mis hermanos le entró la duda y dijo que lo mejor era sólo pagar el enganche para ver cómo avanzaba el proceso y tuvo razón . Al preguntar con un abogado nos dice que es un fraude común y lo mejor es pedir antes de cualquier firma los datos de escrituración del predio, para saber a nombre de quién está y con eso buscar en el Registro Público de la Propiedad", expuso Roberto.

Otro factor de duda que consideró hasta después de perder el dinero del enganche, dijo, es que hay teléfonos de informes con Lada que comienzan con números 773 y no con 55 o 56, que corresponden a la zona geográfica.

Al llamar, brindan toda la información e invitan a programar un cita para visitar los terrenos, incluso insisten en que se realice un depósito para apartar "antes de que te ganen el lugar y te quedes sin terreno". Y al preguntar por qué es un número de otra Lada, indican que son de Hidalgo y argumentan tener establecidas oficinas en aquel estado.

Patricia Vega es vendedora de casas en el Estado de México y explicó que un principio básico para la adquisición de un bien inmueble es revisar el estatus legal del predio en cuestión, por ejemplo, al preguntar en el Registro Público de la Propiedad.

"Este tipo de ofertas suelen ser muy atractivas y es eso lo que generan, un efecto llamativo para intentar que la gente se enganche y compren. Lo que no saben es que pueden estar comprando un problema legal, en el mejor de los casos. O bien, regalar dinero", dijo Vega.

Uno de los consejos que debe tomarse en cuenta es que las principales empresas inmobiliarias no suelen hacer ese tipo de publicidad en carpas instaladas en cada esquina, pues los corporativos suelen implementar estrategias en redes sociales o mediante stands en centros comerciales. "No es muy común verlos así, uno tras otro sobre la calle", señaló.

Como se trata de la venta de un terreno y no propiamente de una casa ya construida en un fraccionamiento o edificio, lo ideal, dijo, es pedirle al vendedor que muestre copia de la escritura pública, a fin de obtener datos que lleven al Registro Público de la Propiedad. Y una vez con esos datos, tener certeza de que se trata de un terreno regular y no de una estafa.

"De las promesas maravillosas siempre hay que dudar. Un vendedor, obvio, va a intentar endulzarte el oído para que le compres y el detalle está en fijarse bien en el aspecto legal, a veces la emoción de hacerse de un bien a bajo costo puede ser malo porque hay gente que abusa de esa necesidad. Pregunten todo y cuando existan pretextos, lo mejor es no volver", mencionó Vega.

Nextlalpan también lanza advertencia

Zumpango colinda con Nextlalpan, localidad que está ubicada cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y en la cual se ha desarrollado uno de los centros logísticos más grandes del país, llamado T-Mex Park, que alberga actualmente a la empresa de paquetería DHL.

Frente a uno de los accesos al complejo logístico, sobre la carretera Teoloyucan-Jaltocan, hay un predio de varias hectáreas en el cual el gobierno de Nextlalpan colocó un anuncio espectacular que dice: "en esta zona y en otras del municipio lotificar no está permitido. No compres problemas".

La misma advertencia se lee en otro anuncio instalado sobre una banqueta de la avenida Industria y Comercio, cerca de la zona centro de Nextlalpan.

