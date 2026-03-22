Profeco: ¿Qué hacer ante demoras en vuelos durante el Mundial 2026?

En la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026, México se alista para recibir a miles de turistas nacionales e internacionales que llenarán aeropuertos con rumbo a distintas sedes y destinos turísticos. El entusiasmo por el evento convive, sin embargo, con un escenario donde los vuelos podrían verse afectados por múltiples factores.

Bajo este contexto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso sobre la mesa un tema clave: la protección de las personas pasajeras ante posibles retrasos, cancelaciones o cambios de itinerario por parte de las aerolíneas.

Si bien el flujo aéreo aumentará considerablemente, también lo harán los riesgos de contratiempos derivados de condiciones climáticas, fallas técnicas o problemas operativos. En estos casos, las aerolíneas no solo deben notificar las causas de las demoras, sino hacerlo de manera clara y oportuna en salas de abordaje o mediante canales digitales.

Estas son las compensaciones que deben darte según la ley en México

Cuando el reloj empieza a correr y el vuelo no despega, la Ley de Aviación Civil establece obligaciones precisas. Por ejemplo, en demoras de entre una y cuatro horas, las compañías deben ofrecer alimentos, bebidas y opciones de descuento para futuros viajes. Si el retraso rebasa las dos horas, la compensación económica no puede ser menor al 7.5% del valor del boleto.

Pero el panorama cambia drásticamente cuando la espera supera las cuatro horas o el vuelo simplemente se cancela. En ese escenario, las y los pasajeros pueden optar por el reembolso con una indemnización mínima del 25%, un transporte alternativo inmediato con gastos cubiertos, o la reprogramación del viaje con compensación incluida.

Esto debes hacer ante demoras en vuelos durante el Mundial 2026

En cuanto a los tiempos de respuesta, las aerolíneas tienen hasta 10 días naturales para cubrir indemnizaciones económicas tras una reclamación. No obstante, servicios esenciales como alimentos, bebidas u hospedaje deben resolverse en el momento, sin excusas ni demoras adicionales.

Por otro lado, cuando el itinerario sufre modificaciones, la obligación de informar recae nuevamente en la aerolínea, que deberá notificar con al menos 24 horas de anticipación por distintos medios, desde llamadas telefónicas hasta mensajes electrónicos.

Dentro del operativo especial “Copa Mundial de la FIFA 2026 - Mundial Social”, Profeco ha desplegado módulos de atención en aeropuertos estratégicos del país, reforzando la vigilancia y ofreciendo acompañamiento directo a quienes enfrenten irregularidades.

A manera de recomendación final, la dependencia invita a las y los viajeros a revisar cuidadosamente las condiciones de su boleto, llegar con tiempo suficiente al aeropuerto y mantener sus datos actualizados.

MF