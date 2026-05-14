La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en colaboración con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), trabaja en colocar identificadores en los productos de los supermercados del país que formen parte de la canasta del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), integrada por 24 productos esenciales.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de Profeco, César Iván Escalante Ruiz, indicó que son ocho productos cuyo precio ha estado disminuyendo o estabilizándose: plátano, limón, huevo, carne de pollo, frijol, carne de cerdo, arroz.

Dijo que el precio promedio de la canasta es de 910 pesos, además de que la meta es que no aumente.

"No es que todos estos productos estén en un mismo paquete, están en diferentes zonas del supermercado, pero ya estamos trabajando con la ANTAD en particular y vamos a seguir trabajando con las demás para colocar estos identificadores en todas las tiendas de autoservicio. Ya estamos trabajando con Soriana, con Chedraui y la Comer y aquí invitar a todas y a todos a que cuando vean estos identificadores, van a encontrar los productos de esta canasta a precios justos y toda la suma no nos debe dar más de 910 pesos", expresó.

Detalló que en la página de Profeco está la herramienta de "Quién es quién en los precios" de estos productos y son ocho productos que han bajado el precio.

"Iniciamos con el plátano, el más barato lo encontramos en Chedraui y el más caro en la Comer. Adelante. Aquí viene una gráfica del comportamiento. Mira en cuánto estaba en julio de 2025, el precio promedio 28 pesos con 72 centavos y hoy a la primera semana de mayo tenemos el precio promedio en 21,95", comentó.

"Ell kilogramo de limón ha estado disminuyendo, lo encontramos en centrales de abasto desde 31.75 centavos, hasta en Walmart 44.57, precio promedio 36.44" añadió.

¿Cuáles son los productos de la canasta Pacic?

Son 24 productos que integran la canasta Pacic: una botella de prácticamente 1 litro de aceite vegetal, un kilogramo de arroz en grano, dos latas de atún, un kilogramo de azúcar, un kilogramo de carne de res, un kilo de cebolla blanca, un kilo de chile jalapeño, un kilo de carne de cerdo, un paquete de 900 gramos de frijol negro, un paquete de 18 piezas de huevo.

Además de un jabón de tocador, un kilo de jitomates a Saladette, 5 litros de leche de vaca, un kilogramo de limón, kilo de manzana, un kilo de plátano, y un paquete grande de 680 gramos de pan blanco de caja.

También un kilo de papa blanca, una bolsa de cuatro piezas de papel higiénico, un paquete de pasta para sopa, un kilo de carne de pollo, una lata de sardina de 425 gramos, 4 kilogramos de tortilla de maíz y un kilogramo de zanahoria.

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OB