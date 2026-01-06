Profeco lanza alerta por fallas y llama a revisión a estas motocicletas Suzuki

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió un llamado a revisión para 8 mil 347 motocicletas Suzuki comercializadas en México, debido a la detección de posibles fallas en el sistema de frenos y en el interruptor de arranque , lo que podría representar un riesgo para los usuarios.

La dependencia encargada de proteger los derechos de los consumidores detalló que la revisión aplica a 8 mil 170 motocicletas del modelo GSX250/F, correspondientes a los años 2022 a 2025, así como a 177 unidades del modelo DR150, año 2026. Profeco exhortó a los propietarios de estos vehículos a atender el llamado y acudir a los distribuidores autorizados para realizar las revisiones necesarias sin costo.

En un comunicado emitido este martes, la Profeco informó que la alerta sobre el primer modelo responde a que se detectó que, debido a una gestión inadecuada de las piezas, "es posible que durante la fabricación en algunas se hayan instalado conjuntos de pinzas de freno de diferentes modelos" .

En estos casos, abundó, las pastillas de freno no pueden hacer contacto con el disco en la posición correcta durante el frenado, "lo que reduciría la capacidad de frenado".

En cuanto al modelo DR150 año 2026, precisó que durante el proceso de fabricación podría haber una grieta en la caja de resina del "relé" (interruptor electromagnético) del motor de arranque.

"Esto presenta el riesgo de que si la humedad entra por las grietas y causa corrosión en el relé, el motor no podría arrancar", apuntó.

La nota indicó que como contramedida, la empresa sustituirá el soporte de la pinza de freno trasero para las primeras, y en el segundo caso hará el reemplazo del conjunto del relé de arranque del motor , sin costo para las personas afectadas, "aun cuando la moto se encuentre fuera de la cobertura de la garantía original (dos años)".

Además, indicó que en ninguna de las alertas hay afectación a la integridad física del piloto y anunció como medios de contacto sus distribuidores autorizados, el número de teléfono 800 178 9854, el correo electrónico servicio@suzuki.com.mx y su sitio web oficial.

Asimismo, informó que la campaña para la sustitución de las piezas afectadas se mantendrá de manera indefinida.

