La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lleva a cabo un operativo de vigilancia y verificación a nivel nacional este lunes 5 y martes 6 de enero, con motivo del Día de Reyes.

A través de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza, así como de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor, personal de la Procuraduría supervisa el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de Infraestructura de la Calidad y las Normas Oficiales Mexicanas.

Durante el operativo se vigila que se respeten precios y promociones, que se brinde información clara y veraz, el cumplimiento de garantías y que no se incurra en prácticas abusivas o discriminatorias.

Las acciones se concentran principalmente en jugueterías, panaderías, tiendas de autoservicio, departamentales, comercios de temporada, mercados, restaurantes y centros de espectáculos, entre otros giros.

La Profeco también invita a las y los consumidores a consultar el programa Quién es Quién en los Precios, donde se presenta un monitoreo especial de 584 juguetes, disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1046174/MONITOREO_DE_PRECIOS_DE_JUGUETES_2025_-_2026.pdf

Este monitoreo, presentado por el titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, en la conferencia Mañanera del Pueblo, detectó diferencias significativas en los precios de un mismo producto según el establecimiento, por lo que se exhortó a comparar antes de realizar las compras.

Finalmente, la Profeco recordó sus canales de atención para orientación y recepción de quejas: el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722; en redes sociales X, @AtencionProfeco y @Profeco; Facebook, ProfecoOficial; y los correos electrónicos denunciasprofeco@profeco.gob.mx denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx

