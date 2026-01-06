CFE: Quiénes deben cambiar obligatoriamente el titular de su recibo

Actualizar los datos asociados a los servicios básicos es una medida clave para evitar conflictos administrativos y legales. En el caso del suministro eléctrico en México, identificar cuándo es necesario modificar el nombre del titular del recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) resulta fundamental para mantener una relación correcta y transparente con la institución.Con el inicio de 2026, también arranca un periodo en el que muchas personas realizan ajustes en trámites y documentos oficiales. El recibo de luz no es la excepción, ya que funciona como un comprobante que formaliza la relación contractual entre el usuario y la CFE. Por ello, es indispensable que la información del titular refleje fielmente a la persona responsable del servicio.La CFE ha definido claramente las situaciones en las que debe realizarse el cambio de titularidad, las cuales se presentan cuando la persona que figura en el contrato ya no es quien ocupa o responde por el inmueble. Entre los escenarios más frecuentes se encuentran:En todos estos casos, la actualización de datos evita futuros inconvenientes, especialmente al momento de realizar trámites legales o administrativos relacionados con el servicio eléctrico.Aunque la CFE no aplica sanciones económicas directas por no modificar el nombre del titular, mantener la información desactualizada puede generar diversos problemas. Entre ellos destacan:Mantener el recibo a nombre del responsable real del inmueble también permite aprovechar servicios como pagos digitales, uso de la aplicación móvil y reportes directos ante la CFE.Para llevar a cabo este trámite, es indispensable que el servicio no presente adeudos pendientes. Además, se debe entregar documentación tanto del nuevo titular como del inmueble.Documentos del solicitante:Documentos del inmueble:Documentación adicional según el caso:El cambio de titularidad del recibo de luz se efectúa principalmente de manera presencial en los Centros de Atención a Clientes de la CFE. El procedimiento consiste en verificar que no existan adeudos, reunir la documentación requerida, acudir a la oficina correspondiente, solicitar el trámite, llenar el formato oficial y conservar el folio o comprobante para seguimiento.El ajuste suele verse reflejado en un periodo aproximado de 15 a 20 días, generalmente en el siguiente recibo. Una vez realizado el cambio, es recomendable revisar que todos los datos sean correctos.BB