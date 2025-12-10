Profeco: Fechas y en qué consiste el Operativo Basílica 2025

Ante la llegada de miles de peregrinos este 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, para conmemorar la aparición de la Virgen, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que desplegará un operativo especial para garantizar el respeto a los derechos de los consumidores durante esta celebración.A través de sus redes sociales, la Profeco informó que pondrá en marcha el denominado Operativo Basílica 2025, cuyo objetivo es vigilar que proveedores y prestadores de servicios de los alrededores cumplan con las normas establecidas de venta.Según detalló en su comunicado, brigadas de Defensores de la Confianza recorrerán florerías, panaderías, restaurantes, comercios y todo tipo de establecimientos relacionados con el 12 de diciembre, para supervisar el comportamiento comercial, verificar precios y corroborar que todo opere conforme a la ley y en apego a los derechos de los peregrinos.De acuerdo con la información oficial, el operativo comenzará este miércoles 10 de diciembre y se mantendrá hasta el domingo 14 de diciembre.Durante estos días, los agentes de Profeco recorrerán los comercios para comprobar que todo esté en orden y, además, en coordinación con el Gobierno capitalino y autoridades de la alcaldía Gustavo A. Madero, se instalarán módulos de atención alrededor de la Basílica para orientar y apoyar a quienes lo necesiten.Las autoridades determinaron la instalación de cuatro Módulos de Atención al Peregrino en los siguientes puntos:En caso de tener dudas o ser víctima de alguna irregularidad comercial durante el Día de la Virgen de Guadalupe, las autoridades recomiendan acercarse a cualquiera de estos módulos o comunicarse con Profeco a través de sus canales oficiales:El Operativo Basílica 2025 busca proteger a los miles de peregrinos que acuden a la Basílica de Guadalupe, asegurando que los comercios operen de manera justa y transparente. Con la instalación de módulos de atención y la presencia constante de personal de Profeco, se busca ofrecer un entorno más seguro y confiable para quienes participan en esta importante celebración religiosa.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP